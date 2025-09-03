Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подсолнух
Подсолнух
© commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:55

Мини-подсолнухи для балконов и террас: сорт, который ломает привычные представления

Подсолнечник Плюшевый мишка подходит для контейнерного выращивания

Если хочется добавить солнечного настроения в сад или на балкон, но места для высоких классических подсолнухов нет, можно обратить внимание на сорт "Плюшевый мишка" (Helianthus annuus "Teddy Bear"). Этот необычный подсолнечник идеально подходит для контейнерного выращивания и дарит ту же летнюю радость, только в компактном формате.

Чем отличается "Плюшевый мишка"

Свое название сорт получил благодаря густым махровым лепесткам, которые формируют круглые золотистые "помпоны". Цветы выглядят более пушистыми и декоративными по сравнению с привычными подсолнухами с тёмной серединкой и одним рядом лепестков. По форме они напоминают смесь подсолнуха и георгина, что делает их особенно привлекательными для украшения патио, лоджий и террас.

Главное преимущество этого сорта — небольшой рост. Обычно растения достигают лишь 50-60 см, поэтому прекрасно помещаются даже в обычные кашпо. При этом они сохраняют насыщенный цвет и притягательность, а также активно привлекают пчёл и бабочек.

Почему они подходят для контейнеров

Обычные подсолнухи нуждаются в подвязке и просторных грядках, но "Плюшевый мишка" отличается компактным кустистым видом. Даже при сильном ветре растения редко наклоняются или ломаются, а благодаря прочным стеблям способны уверенно держать форму.

Контейнерное выращивание даёт дополнительное удобство: горшки можно перемещать вслед за солнцем или менять расположение в зависимости от настроения и дизайна. Такой подход превращает даже маленький балкон в полноценный мини-сад.

Сроки цветения и уход

Этот сорт быстро развивается: первые цветы появляются уже через 65-75 дней после посева. Цветение продолжительное и обильное, что делает его особенно ценным для небольших садов.

Чтобы растения радовали яркими соцветиями, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • выбирайте солнечное место с минимум 6 часами прямого света;
  • используйте лёгкий грунт с хорошим дренажом;
  • высевайте семена прямо в горшки, оставляя расстояние 3-5 см, затем прореживайте до одного растения в небольшом контейнере или оставляйте по 40-45 см между кустами в крупных кашпо;
  • поливайте регулярно, не пересушивая, но и не заливая почву;
  • вносите универсальное удобрение раз в 2 недели для пышного цветения.

Радость в миниатюре

Даже если у вас нет большого участка, подсолнечник "Плюшевый мишка" способен привнести атмосферу лета и яркости. Он не требует сложного ухода, быстро зацветает и делает любое пространство уютнее. Такой подсолнечник доказывает: красота и богатство сада могут уместиться даже в одном горшке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенние работы в саду: обрезка каких растений под запретом – список и пояснения сегодня в 2:22

Сирень, жасмин, гортензия: осенняя обрезка этих растений – верный способ остаться без цветов весной

Осенняя обрезка сада требует осторожности! Сирень, гортензия, жасмин и форзиция не любят её осенью. Узнайте, как не лишиться цветения весной, правильно ухаживая за садом.

Читать полностью » Срезка базилика каждые две недели помогает продлить урожай сегодня в 1:32

Базилик без потерь: три способа сохранить аромат на месяцы вперёд

Узнайте, как правильно собирать базилик, чтобы максимально сохранить его свежесть и аромат. Пошаговые рекомендации от профессиональных садоводов.

Читать полностью » Урожай огурцов до поздней осени: бикарбонат калия – ваше секретное оружие сегодня в 1:10

Огурцы до заморозков: раскройте секрет богатого урожая с помощью простого трюка

Узнайте, как продлить плодоношение огурцов до самых заморозков! Эффективные методы омоложения кустов и подкормки бикарбонатом калия для богатого урожая осенью.

Читать полностью » Фосфорно-калийные удобрения рекомендованы для плодовых деревьев в сентябре в Тверской области сегодня в 0:21

Заморозки приходят внезапно: чем накормить деревья в Тверской области, чтобы зима не стала приговором

Готовите сад к зиме? Узнайте, какую подкормку выбрать для деревьев в Тверской области, и как правильно внести удобрения в осенний период.

Читать полностью » Универсальное осеннее средство для дачи: сода против вредителей и сорняков – как применять сегодня в 0:10

Урожай будет как никогда: осенью использую соду вместо дорогой химии – результат поражает

Пищевая сода осенью - универсальное средство для дачников! Узнайте, как использовать соду для раскисления почвы, борьбы с вредителями и сорняками, получив богатый урожай в следующем сезоне.

Читать полностью » Верховный суд: в законе нет ограничений по числу собак на даче, важны санитарные нормы вчера в 23:13

Правление против хозяина: садовое товарищество проиграло битву за собак

Можно ли держать собак на даче? Суд объяснил: ограничений по количеству нет, но владельцы обязаны строго соблюдать санитарные правила.

Читать полностью » Подготовка погреба к зиме: уборка, просушка и дезинфекция вчера в 22:18

Грядки полны урожая, а погреб не готов: ошибка, которая обернётся плесенью и потерями

Как подготовить погреб к зимнему хранению урожая? Пошаговые советы по очистке, проветриванию, защите от влаги и дезинфекции.

Читать полностью » Избыточный урожай кабачков можно обменять, раздать или использовать для заготовок вчера в 21:16

Кабачки, как грузди: заготовка, которая удивит зимой

Куда девать горы кабачков с огорода? От обмена с соседями до кулинарных заготовок и неожиданных лайфхаков — семь полезных идей.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Психотерапевт Крашкина: осень подходит для саморефлексии и постановки новых целей
Садоводство

Хвойные не боятся зимы: секреты подготовки к холодам от опытных садоводов
Культура и шоу-бизнес

Певец Shaman сообщил, что с 2022 года выступает только с охраной
Авто и мото

Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — "Автостат"
Спорт и фитнес

Тренеры уточнили, какие мышцы нагружают болгарские сплит-приседы
Туризм

Алтайские водопады: природные чудеса региона
Авто и мото

Представитель ГАИ объяснил, как угонщики используют сигнал брелока для кражи машин
Авто и мото

Цены на подержанные автомобили в России снижаются с 2025 года — эксперт Игорь Роганов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet