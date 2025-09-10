Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована вчера в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее

Представьте: вы видите плюшевого медвежонка и сразу хочется его обнять. А что, если секрет его привлекательности кроется в простых визуальных деталях? Международная команда ученых провела исследование и раскрыла, как текстура меха, размер глаз, форма мордочки и даже цвет влияют на то, насколько "теплым" и "незащищенным" кажется игрушка.

Кто участвовал в эксперименте

В опросе приняли участие более 11 тысяч человек из Франции — от трехлетних малышей до 92-летних бабушек и дедушек. Участники смотрели фото игрушек и выбирали самого красивого, самого успокаивающего или того, кого хотелось бы защитить. Ученые рассчитали общий показатель "милоты", объединяющий все эти качества.

Что оказалось самым важным:

  • длина меха: мишки с длинным, пушистым мехом выглядят самыми милыми.
  • цвета для детей: малышам нравятся яркие оттенки — розовый, голубой, зеленый.
  • образы, вызывающие доверие: панды тоже в фаворе.
  • предпочтения взрослых: они чаще выбирают классических коричневых мишек с традиционными пропорциями.

Одна из авторов работы, профессор психологии Университета Монпелье Натали Блан, отмечает, что проект доказывает: красота, комфорт и желание заботиться тесно связаны на всех этапах жизни.

Где это можно применить

Результаты исследования полезны в психологии, маркетинге, медицине и образовании. Например, правильно подобранные игрушки помогают снизить тревогу у детей, особенно в больницах.

