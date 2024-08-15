Учёные выяснили, как древняя Земля создавалала гигантские каменные массивы

Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances (SA), проливает свет на сложные связи между эволюцией мантии и коры Земли, а также тектоническими силами, формировавшими нашу планету.

Группа исследователей сделала значительный прорыв в понимании формирования массивных анортозитов — загадочных пород, которые возникали лишь в среднем периоде истории Земли. Эти богатые плагиоклазом магматические образования, охватывающие территории до 42 тысяч квадратных километров и содержащие месторождения титана, долгое время ставили ученых в тупик из-за противоречивых теорий их происхождения.

Исследование под руководством Дункана Келлера и Цин-Ти Ли из Университета Райса было сосредоточено на анортозитах Марси и Морин, классических образцах, датируемых примерно 1,1 миллиарда лет. Анализ изотопов бора, кислорода, неодима и стронция, а также петрогенетическое моделирование показали, что магмы, сформировавшие эти анортозиты, были богаты расплавами, образованными из океанической коры, подвергшейся воздействию морской воды при низких температурах.

Это исследование связывает образование этих гигантских анортозитов с интенсивным плавлением субдуцированной океанической коры под сходящимися континентальными краями, что свидетельствует о горячей субдукции, характерной для ранней Земли.

Изотопы — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа.

Фото: eol.jsc.nasa.gov/NASA