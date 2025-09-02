Гаджеты делают за нас всё: вот к чему ведет зависимость от цифровых помощников

Современные технологии плотно вошли в повседневную жизнь, и многие уже не представляют, как обходиться без смартфонов, компьютеров и цифровых помощников. Но за удобство приходится платить: специалисты предупреждают, что чрезмерное использование гаджетов и нейросетевых сервисов может привести к ослаблению памяти, внимания и других когнитивных функций.

Почему мозг "ленится"

Человеческий мозг устроен так, что всегда стремится к экономии энергии. Если какая-то функция перестаёт использоваться, она постепенно угасает. Именно поэтому привычка перекладывать простейшие задачи на цифровые устройства снижает собственные умственные способности.

"Любой помощник, будь то нейросетевой или живой, берет на себя то, что человек мог бы сделать сам", — пояснил военный психолог Алексей Захаров.

По его словам, когда человек перестаёт тренировать память, счёт или способность анализировать информацию, эти навыки атрофируются.

Чем это опасно

Отказ от самостоятельных умственных упражнений приводит не только к бытовым трудностям, но и к серьёзным рискам для здоровья. Если раньше люди без труда держали в голове десятки телефонных номеров и умели быстро посчитать сдачу, то сегодня эти функции переданы технике.

"Раньше человек держал в памяти десяток-два телефонных номеров, считал и сравнивал в уме. Сегодня все делает техника, а наши способности ослабевают", — отметил Захаров.

Такое упрощение жизни лишает мозг естественных тренировок. А отсутствие регулярных нагрузок может быть связано с более высоким риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Дети в зоне риска

Особое внимание эксперт уделил детям и подросткам. Молодое поколение растёт в среде, где смартфон является почти продолжением руки. Это ускоряет процесс привыкания к гаджетам и снижает желание развивать базовые навыки.

"Мозг экономит энергию, отключая то, что не используется. Если мы не тренируем память и навыки самостоятельно, они постепенно теряются", — добавил психолог.

Именно поэтому важно ограничивать экранное время и давать детям задачи, требующие активного участия ума — от чтения и устного счёта до настольных игр, которые развивают память и логику.

Как технологии заменяют когнитивные функции

Смартфоны и компьютеры выполняют за человека множество привычных задач:

• хранят телефонные номера;

• помогают делать расчёты;

• дают готовые ответы на элементарные вопросы;

• упрощают поиск и сравнение информации.

Это удобно, но со временем приводит к тому, что человек всё меньше доверяет себе и всё больше полагается на внешние источники.

Зависимость от технологий

Постепенно возникает психологическая зависимость. Человек уже не уверен в собственных силах и обращается к технике даже там, где можно справиться самостоятельно. Это снижает критическое мышление и делает нас более уязвимыми к манипуляциям.

Как сохранить баланс

Эксперт подчёркивает: речь не идёт о полном отказе от технологий. Они действительно облегчают жизнь и работу. Важно другое — не позволять гаджетам полностью заменить собственные умственные усилия.

"Важно сохранять собственные навыки и тренировать мозг. Помощники нужны, чтобы облегчать работу, но не выполнить ее полностью за вас", — заключил Захаров.

Регулярные упражнения для памяти, чтение, решение логических задач, изучение языков или игры на музыкальных инструментах помогают сохранить ясность ума и активность мозга в любом возрасте.