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В России отметили, что для технологического лидерства важно поощрять смелых исследователей
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Специалисты рассказали, что необходимо предпринимать для технологического лидерства России

В России отметили, что для технологического лидерства важно поощрять смелых исследователей

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что для обеспечения технологического лидерства России необходимы разные подходы и компетенции в научно-технологической сфере. Важным аспектом является поддержка смелых исследователей, инженеров, предпринимателей и управленцев.

Он подчеркнул, что технологический суверенитет требует не только прикладных исследований, но и участия всех ролей в научно-технологическом процессе. Также было отмечено, что происходит активная регионализация научной повестки, и важно сохранить системный подход к научно-технологическому развитию страны, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/axventura (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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