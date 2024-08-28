Специалисты рассказали, что необходимо предпринимать для технологического лидерства России

В России отметили, что для технологического лидерства важно поощрять смелых исследователей

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что для обеспечения технологического лидерства России необходимы разные подходы и компетенции в научно-технологической сфере. Важным аспектом является поддержка смелых исследователей, инженеров, предпринимателей и управленцев.

Он подчеркнул, что технологический суверенитет требует не только прикладных исследований, но и участия всех ролей в научно-технологическом процессе. Также было отмечено, что происходит активная регионализация научной повестки, и важно сохранить системный подход к научно-технологическому развитию страны, сообщает ТАСС.

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