Специалисты рассказали, что необходимо предпринимать для технологического лидерства России

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский заявил, что для обеспечения технологического лидерства России необходимы разные подходы и компетенции в научно-технологической сфере. Важным аспектом является поддержка смелых исследователей, инженеров, предпринимателей и управленцев.
Он подчеркнул, что технологический суверенитет требует не только прикладных исследований, но и участия всех ролей в научно-технологическом процессе. Также было отмечено, что происходит активная регионализация научной повестки, и важно сохранить системный подход к научно-технологическому развитию страны, сообщает ТАСС.
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