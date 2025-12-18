Цифровая ловушка или дорога к лидерству? Зачем России индекс технологической независимости

Правительство готовит систему "цифр" и ориентиров, по которым будет оценивать, насколько технологически продвинулась российская экономика в ближайшие годы. Речь идёт о наборе индикаторов, встроенных в план структурной адаптации, который представлен президенту. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого, как уточняется, подтвердили в правительстве.

Какие индикаторы предлагает кабмин

По данным "Ведомостей", в правительстве предлагают ввести восемь показателей технологического развития российской экономики. Один из ключевых — доведение комплексного индекса технологической независимости до 100% к 2030 году. В самом плане указано, что сейчас значение этого индекса составляет 10,69%.

Индикаторы включены в план структурной адаптации экономики, который, как отмечает издание, был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Таким образом, речь идёт о формализации мониторинга на уровне государственных приоритетов и о попытке закрепить измеримые критерии технологической динамики.

Как устроен индекс технологической независимости

В материале говорится, что методику расчёта индекса подготовило Министерство экономического развития ещё в марте. Она создавалась для мониторинга достижения национальной цели "Технологическое лидерство". Показатель, по информации "Ведомостей", рассчитывается с ежемесячной и ежегодной периодичностью, что позволяет отслеживать изменения как в оперативном, так и в более долгом горизонте.

Сама логика индекса предполагает использование комплексного подхода — речь идёт не об одном параметре, а о сводной оценке. Именно поэтому показатель фигурирует в плане как один из базовых ориентиров, способных служить индикатором выполнения намеченных задач. Дополнительные детали состава восьми показателей в тексте не раскрываются.

Почему "100%" не равно полной автономии

Руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников, которого цитируют "Ведомости", обращает внимание на ограниченность формулы "полной независимости". По его оценке, абсолютной технологической автономии сегодня не может достичь ни одна страна, поскольку в любом случае сохраняется необходимость кооперации и участия в международных цепочках.

Эксперт поясняет, что комплексный индекс учитывает эту реальность. Речь в нём идет не о стопроцентной независимости в буквальном смысле, а о достижении в среднем широкого спектра целевых показателей на уровне 100%. Такой подход переводит обсуждение из плоскости изоляции в плоскость выполнения конкретных технологических ориентиров.