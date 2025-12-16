Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Владимир Путин
Владимир Путин
© commons.wikimedia.org by Алексей Даничев is licensed under CC BY 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:31

Тебя не отпустят без уведомления: как новый закон делает штрафы за выезд обязательными круглый год

В России введен штраф за несообщение в военкомат о выезде на срок более трех месяцев — DEITA.RU

В России вводится новый порядок штрафных санкций, который будет действовать в течение всего года. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. Президент России Владимир Путин подписал закон, инициированный группой парламентариев во главе с Андреем Картаполовым.

Новый штраф за несообщение в военкомат

Согласно новому закону, граждане обязаны уведомлять военный комиссариат о своем выезде за пределы постоянного места жительства на срок более трех месяцев. Если они не сообщат об этом, им будет грозить штраф, и это обязательство будет действовать круглогодично. Ранее штрафы за несообщение об изменении места жительства или поездке в рамках призывной кампании можно было накладывать только в период призыва.

"Если гражданин не уведомляет военный комиссариат о смене места жительства, его ждет штраф. Причем, круглый год", — сообщает ИА DEITA.RU.

Этот закон является логичным продолжением введенной ранее практики круглогодичного призыва на военную службу.

Призыв и медкомиссия

Процедура отправки новобранцев на военную службу остается неизменной. Призыв будет проходить дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако медкомиссия, необходимая для прохождения службы, теперь может быть назначена в любое время года.

Кроме того, в Госдуме предложили освободить от срочной службы тех граждан, которые помогали военным в зоне специальной операции на срок более шести месяцев.

