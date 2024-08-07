Экологическая борьба в Теахупоо: Как подготовка к Олимпиаде 2024 года повлияла на местное сообщество и природу

Жители Теахупоо боролись за сохранение экологии во время подготовки к Олимпийским играм 2024

В деревне Теахупоо на острове Таити местные жители противостояли потенциальному ущербу для окружающей среды от подготовки к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

Теахупоо, расположенная в живописном уголке, является домом для одного из лучших рифовых серф-спотов в мире. Подготовка к соревнованиям потребовала обновления марины и установки временных сооружений, включая алюминиевую судейскую вышку, которая вызвала протесты местных жителей и серферов.

Синди Оценасек, президент экологической ассоциации Vai Ara O Teahupo'o, боролась за минимизацию экологического ущерба и участие местных жителей в принятии решений. Из-за проблем с коммуникацией и недостаточного учета местных интересов, возникли конфликты, но после протестов вышка была значительно уменьшена и стала менее опасной для экологии деревни.

Сообщество добилось успехов, включая отказ от некоторых масштабных строительных проектов и выбор экологически безопасных решений. Местные жители, хотя и обеспокоены некоторыми негативными последствиями, в целом воспринимают Олимпийские игры как возможность для экономического роста, при этом подчеркивают важность охраны окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org/Lookitt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)