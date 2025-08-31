Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Воющая собака
Воющая собака
© flickr by Р.Г. Даниэль is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:23

Тихая эпидемия: почему слёзные дорожки у животных стали проблемой тысяч владельцев

Ветеринары рекомендуют очищать шерсть для профилактики окрашивания слезами

Вы когда-нибудь замечали, как у вашего любимца под глазами образуются слёзные дорожки? Это может вызвать беспокойство: является ли это признаком болезни или просто особенностью? Давайте разберёмся!

Причины появления слёзных дорожек

Однократное появление слёзных следов не всегда должно вас настораживать. Чаще всего это связано с обычными факторами, такими как:

  • погодные условия: Ветреная погода или пыль могут вызвать временное слезотечение.
  • игры на свежем воздухе: Возможно, ваш питомец просто искал свою любимую игрушку в песке.

В таких случаях достаточно аккуратно протереть глаза питомца, и никаких дополнительных действий не потребуется.

Когда стоит беспокоиться?

Если же слёзные дорожки появляются регулярно, стоит обратить на это внимание. Причины могут быть различными:

  • аллергия: Реакция на пищу, пыль или пыльцу растений.
  • травмы или инфекции: Эти факторы могут вызывать постоянное слезотечение.
  • проблемы со зрением или носом: Важно не игнорировать такие симптомы.

Некоторые породы животных, такие как йоркширские терьеры, шпицы, пекинесы, мопсы и бульдоги, предрасположены к образованию слёзных дорожек. У кошек с подобной проблемой чаще всего сталкиваются экзоты и персидские.

Что делать в случае беспокойства?

Если вы заметили, что у вашего питомца слёзные дорожки не проходят долгое время, обязательно обратитесь к ветеринару. Специалист сможет определить причину и назначить соответствующее лечение. А пока вы можете аккуратно протирать глазки вашего любимца с помощью марлевой салфетки или ватного диска, смоченного чистой водой или специальным лосьоном. Протирайте глаза от внешнего уголка к носу.

Грызуны и вода: хомячки, морские свинки и крысы не нуждаются в регулярных купаниях сегодня в 9:36

Моете своего грызуна каждый месяц? Вот как это может повлиять на его здоровье

Узнайте, нужно ли мыть вашего грызуна, и когда это может быть опасно для его здоровья. 5 правил ухода, которые изменят ваше отношение к гигиене питомца.

Читать полностью » Ухаживаем за морской свинкой: регулярная уборка клетки, правильное питание и контроль за состоянием здоровья сегодня в 8:41

Эти маленькие пушистики покоряют сердца: как правильно ухаживать за морской свинкой

Узнайте все секреты ухода за морскими свинками! Правильное питание, обустройство клетки и советы по общению с питомцем.

Читать полностью » Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя сегодня в 7:29

Пьяный хозяин – чужой человек для питомца: как алкоголь влияет на поведение собаки

Почему собаки не любят пьяных хозяев? Как алкоголь влияет на их восприятие, и что делать, чтобы избежать стресса у питомцев?

Читать полностью » Кошки спят у порога двери из-за инстинктов и комфортных условий сегодня в 6:17

Не игнорируйте это поведение кошки: что означает, когда она спит у входной двери

Почему кошки спят у дверей и как понять их поведение? Узнайте, какие факторы влияют на выбор места для отдыха питомца и когда стоит беспокоиться.

Читать полностью » Причины, по которым кошка не откликается на своё имя: от сложных имен до проблем со слухом сегодня в 5:10

Не откликается на имя? Кошки скрывают важную тайну, которую вам стоит узнать

Почему ваша кошка не откликается на имя? Разбираемся в причинах и решениях, чтобы улучшить взаимодействие с питомцем.

Читать полностью » Причины, по которым кошки воруют еду со стола: голод, охотничий инстинкт и избалованность сегодня в 4:23

Ваш кот ворует со стола? Разрушьте эту привычку с помощью простых шагов

Не знаете, как отучить кошку воровать еду со стола? Читайте, как правильно подойти к решению проблемы и какие методы помогут изменить поведение питомца.

Читать полностью » Как приготовить мороженое для кошек в жару: два простых рецепта сегодня в 3:52

Всего два ингредиента — и кот наслаждается мороженым лучше покупного

Как охладить кошку в жару? Безопасные рецепты мороженого для питомцев и простые советы, которые помогут пережить лето без стресса.

Читать полностью » Учёные Калифорнийского университета: собака за первый год жизни стареет на 30 человеческих лет сегодня в 2:16

Почему щенки не всегда лучший выбор: приюты раскрывают неожиданную правду

Пожилые собаки — это не бремя, а верные друзья. Узнайте, почему взрослый питомец способен подарить вам больше счастья, чем щенок.

Читать полностью »

