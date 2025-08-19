Как выбрать мини-собаку и не стать жертвой мошенников

Собаки весом до 5 кг кажутся идеальными питомцами — их можно носить в сумке и везде брать с собой. Однако за миловидной внешностью часто скрываются серьёзные проблемы со здоровьем. Некоторые заводчики намеренно выводят сверхмаленьких собак, называемых teacup dogs, используя неэтичные методы. В результате животные страдают от генетических заболеваний и хронических патологий.

Опасная мода на крошек

"При скрещивании самых миниатюрных представителей пород получаются экстра-мини-питомцы. Они считаются по-настоящему крошечными, на протяжении всей жизни выглядят словно щенки", — отмечают эксперты.

Однако такой подход ставит красоту выше здоровья: собаки наследуют ген карликовости, что приводит к болезням щитовидной железы, костным аномалиям и гормональным нарушениям.

Недобросовестные заводчики часто содержат животных в плохих условиях, заставляя их размножаться при каждой течке. Это истощает организм матери и негативно сказывается на потомстве.

Чем болеют карманные собачки?

Гидроцефалия — повышенное внутричерепное давление, угрожающее зрению и нервной системе.

Печёночные шунты — нарушение кровотока, приводящее к интоксикации.

Гипогликемия — резкое падение сахара в крови, опасное для жизни.

Коллапс трахеи — затруднённое дыхание из-за слабости хрящей.

Хрупкие кости — склонность к переломам и дисплазии.

Как выбрать здорового мини-питомца?

Если хотите маленькую собаку, выбирайте породы с нормативными размерами:

йоркширский терьер (2,3-3,1 кг)

той-пудель (3-5 кг)

ши-тцу (4,5-8,2 кг)

чихуахуа (1,5-3 кг)

Помните: даже миниатюрным собакам нужен правильный уход, качественное питание и регулярные визиты к ветеринару.