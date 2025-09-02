Волнистый попугай молчит, но знает больше, чем кажется: контраст, меняющий взгляд на питомцев

Представьте: ваш пернатый друг сидит в клетке и смотрит на вас умными глазами, но ни слова в ответ. Почему так? Давайте разберёмся, как разговорить даже самого скромного попугая.

Какие попугаи умеют говорить?

Не существует "специальной" породы болтунов. Практически любой попугай способен научиться словам — будь то жако, амазон, ара, какаду, лори, корелла, квакер, эклектус или даже волнистый попугайчик. Главное — терпение и правильный подход.

Начните с простого: выберите тихое, комфортное место без шума. Первым шагом пусть станет кличка питомца — лучше короткая, из двух слогов, легко выговариваемая, например, "Кеша".

хвалите птичку и давайте лакомство за каждую удачную попытку. Ведь похвала приятна всем — и кошкам, и попугаям!

когда кличка освоена, постепенно переходите к новым словам. Не торопитесь: уроки должны быть короткими, чтобы не утомлять питомца.

Лайфхак для занятых хозяев

Если времени на ежедневные занятия мало, попробуйте хитрость: включите рядом с клеткой запись фраз. Попугай будет слушать и повторять их самостоятельно — даже когда вас нет дома. Через пару месяцев ваш Кеша сможет болтать с голосовым помощником в колонке.