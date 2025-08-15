Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мяукающая кошка
Мяукающая кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:44

Неизвестный трюк: как заставить кошку подчиняться командам

Дрессировка кошек: эффективные методы и рекомендации от ветеринаров

Многие уверены, что дрессировка — удел собак, а кошки слишком независимы для команд. Но на самом деле усатые питомцы отлично обучаются, если найти правильный подход! Такие тренировки не только развивают их интеллект, но и делают совместное времяпрепровождение увлекательнее.

Начните с лакомства

Возьмите любимое угощение кошки и зажмите его в кулаке. Покажите питомцу, что у вас в руке что-то вкусное, но не открывайте ладонь сразу.

Кошка должна понять: чтобы получить лакомство, нужно дотронуться лапкой до руки. Можно слегка пошевелить кулаком — это привлечёт её внимание и превратит процесс в игру.

Поощряйте успехи

Как только питомец коснётся ладони, сразу откройте руку и дайте награду. Так кошка свяжет действие с приятным результатом.

Когда предыдущий этап будет освоен, усложните задачу:

  • откройте ладонь перед кошкой, но держите лакомство в другой руке.
  • чётко скажите: "Дай лапу".
  • как только она коснётся лапкой вашей руки, сразу отдайте угощение.

Терпение — залог успеха

Кошки учатся иначе, чем собаки: им нужно больше времени и мотивации. Но если проявить настойчивость, результат вас удивит! Кстати, освоив команду, питомец может начать применять её в неожиданных ситуациях — например, выпрашивая еду со стола. Главное — поощрять его полезными лакомствами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак сегодня в 4:19

Эти овощи полезны собакам, а другие могут навредить — проверьте миску прямо сейчас

Узнайте, какие 11 овощей не только безопасны, но и полезны для собак! Добавьте суперфуды в рацион вашего питомца для укрепления здоровья.

Читать полностью » Корги: происхождение, характер и уход за породой по данным специалистов сегодня в 3:17

Корги с короткими лапами и пушистыми ушами скрывают неожиданный талант

Корги — пастушья собака с королевским прошлым и умом в топ-20 мира. Узнайте, как ухаживать за этим пушистым энергичным компаньоном.

Читать полностью » Фокс Паулистинья: происхождение, внешний вид и правила ухода сегодня в 2:11

Фокс Паулистинья способен изменить жизнь семьи — причина удивляет

Фокс Паулистинья — гордость Бразилии: подвижная, умная и дружелюбная собака с трёхцветным окрасом, которая подойдёт как для квартиры, так и для загородного дома.

Читать полностью » Цена тибетского мастифа в Бразилии достигает 1,5 млн реалов — данные заводчиков сегодня в 1:23

Медленно взрослеет, но быстро бегает — удивительные факты о тибетском мастифе

Тибетский мастиф — редкий и дорогой страж с древней историей. От скандала в зоопарке до вдохновения великих — всё о породе, покорившей мир.

Читать полностью » Зоопсихологи рассказали, чем опасны розыгрыши с огурцами для кошек сегодня в 0:27

Этот овощ вызывает у кошек панику сильнее, чем вы думаете

Почему кошки так бурно реагируют на огурцы и чем опасны такие «шутки» для питомцев — объясняем, что стоит за этой реакцией и как защитить животное.

Читать полностью » Екатеринбургский зоопарк завершает обновление к 95-летию: новые вольеры и бассейн для капибары вчера в 23:12

К 95-летию зоопарк преобразился: теперь он ещё больше похож на кусочек настоящей природы

К юбилею Екатеринбургский зоопарк меняется на глазах: новые вольеры, бассейн для капибары и пушистый новосёл Локи из Новосибирска — что ещё ждет гостей?

Читать полностью » Алматинский ветеринар назвал признаки перегрева у домашних животных летом вчера в 22:38

Питомец в зоне риска: как жара убивает кошек и собак

Как помочь питомцу пережить жару? Ветеринар рассказал, почему нельзя стричь собак и как избежать теплового удара у кошек. Всё о безопасном лете для любимцев.

Читать полностью » Эти породы собак отличаются чистоплотностью и не имеют сильного запаха вчера в 21:39

Хотите собаку, но боитесь шерсти и запаха? Вот идеальные варианты

Чистоплотные породы собак для тех, кто ценит порядок. 10 вариантов, которые меньше линяют, легче в уходе и подходят даже для людей с аллергией.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Брошенные щенки: что делать, если собака отказалась от своих малышей
Спорт и фитнес

Тренер Степан назвал эффективные упражнения с собственным весом для домашних тренировок
Красота и здоровье

Профессор Сафонов: ряд рабочих профессий в России оплачивается выше труда врачей и учителей
Питомцы

Исследование: куры способны к логическому мышлению и социальному взаимодействию
Туризм

Самые популярные кемпинг-лагеря в России
Наука и технологии

Затонувшие корабли XVIII века найдены у берегов Северной Каролины
Дом

Деление гостиной на зоны с выделением ТВ-зоны: личный опыт
Еда

Как смузи с кефиром помогает сэкономить время на завтрак
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru