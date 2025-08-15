Неизвестный трюк: как заставить кошку подчиняться командам
Многие уверены, что дрессировка — удел собак, а кошки слишком независимы для команд. Но на самом деле усатые питомцы отлично обучаются, если найти правильный подход! Такие тренировки не только развивают их интеллект, но и делают совместное времяпрепровождение увлекательнее.
Начните с лакомства
Возьмите любимое угощение кошки и зажмите его в кулаке. Покажите питомцу, что у вас в руке что-то вкусное, но не открывайте ладонь сразу.
Кошка должна понять: чтобы получить лакомство, нужно дотронуться лапкой до руки. Можно слегка пошевелить кулаком — это привлечёт её внимание и превратит процесс в игру.
Поощряйте успехи
Как только питомец коснётся ладони, сразу откройте руку и дайте награду. Так кошка свяжет действие с приятным результатом.
Когда предыдущий этап будет освоен, усложните задачу:
- откройте ладонь перед кошкой, но держите лакомство в другой руке.
- чётко скажите: "Дай лапу".
- как только она коснётся лапкой вашей руки, сразу отдайте угощение.
Терпение — залог успеха
Кошки учатся иначе, чем собаки: им нужно больше времени и мотивации. Но если проявить настойчивость, результат вас удивит! Кстати, освоив команду, питомец может начать применять её в неожиданных ситуациях — например, выпрашивая еду со стола. Главное — поощрять его полезными лакомствами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru