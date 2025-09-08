Социальные профессии готовят к новым льготам: что изменится

Вопрос о социальной поддержке учителей и врачей вновь оказался в центре внимания. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил уравнять их в правах с государственными служащими, предоставив право на пенсию за выслугу лет. Об этом сообщает ТАСС.

Льготы наравне с чиновниками

Миронов подчеркнул, что речь не идёт о введении обязанности сдавать декларации, как это делают госслужащие. Однако по льготам, в частности по пенсионному обеспечению, представители ключевых социальных профессий должны быть приравнены к чиновникам.

Сегодня пенсия за выслугу лет назначается госслужащим значительно раньше стандартной страховой пенсии при наличии установленного стажа. В 2024 году требуемая продолжительность службы составляет 19,6 года.

"Аналогичный порядок следовало бы распространить и на представителей ключевых социальных профессий", — заявил депутат Сергей Миронов.

Проблема заработной платы

Помимо пенсионных гарантий, политик обратил внимание на уровень доходов педагогов. По его словам, нехватка кадров в сфере образования напрямую связана с недостаточной оплатой труда. Миронов считает, что зарплата учителей должна составлять не менее 200% от средней по региону, что соответствует майским указам президента.

Кто уже имеет право на пенсию за выслугу лет

На данный момент такая мера социальной поддержки распространяется на широкий круг профессий: федеральных и региональных госслужащих, муниципальных работников, военных, сотрудников Росгвардии, ФСИН и МВД, пожарных, космонавтов и испытателей лётного состава. Однако врачи и учителя в этот перечень не входят, хотя именно они обеспечивают фундаментальные потребности общества.

Предложение Миронова может стать шагом к тому, чтобы социальные профессии получили большее признание и материальную поддержку со стороны государства.