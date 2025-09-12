Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Учительница в классе, расстроенная из-за учеников
Учительница в классе, расстроенная из-за учеников
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:11

Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства

В регионе появится комиссия для рассмотрения жалоб педагогов на ущемление чести и трудовых прав

В регионе появится специальная комиссия, которая займётся вопросами защиты чести и достоинства педагогических работников. Приказ об её создании опубликован на сайте областного министерства образования.

Задачи комиссии

  • Рассмотрение заявлений педагогов, которые считают, что их профессиональная честь и достоинство были нарушены.

  • Анализ фактов нарушения норм профессиональной этики, если это повлекло за собой ущемление трудовых прав.

  • Подготовка рекомендаций и предложений для разрешения конфликтов и предотвращения их повторения.

При этом комиссия не будет разбирать споры педагогов с федеральными и региональными органами власти - её мандат ограничен профессиональной этикой внутри системы образования.

Состав

В комиссию войдут 9 человек - по три представителя от:

  • Министерства образования Пензенской области,

  • региональной организации Общероссийского профсоюза образования,

  • территориального органа Роструда.

Работа членов комиссии будет вестись на безвозмездной основе.

Зачем это нужно

Главная цель — дать педагогам возможность защитить свою репутацию и профессиональные права в случаях, когда они сталкиваются с несправедливыми обвинениями или неэтичным поведением со стороны коллег, родителей или других участников образовательного процесса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутат Шуварин заявил о массовых жалобах жителей Пензы на отсутствие связи и интернета сегодня в 17:11

Депутаты требуют спасать пензенцев от цифровой изоляции: предлагают субсидии и Wi-Fi-точки

В Пензе предлагают создать рабочую группу по решению проблем с интернетом: жители частного сектора жалуются на полное отсутствие связи и доступа к госуслугам.

Читать полностью » В Пензенской области за неделю предотвратили 4 727 звонков мошенников 10.09.2025 в 21:12

Мошенники меняют тактику, но телефоны умнее: как Пензенская область отбивается от киберпреступников

Билайн внедрил автоматическую защиту от телефонных мошенников: тысячи звонков блокируются каждую неделю, а абоненты даже не замечают попыток обмана.

Читать полностью » В Пензе напомнили правила эвакуации брошенных автомобилей 10.09.2025 в 20:28

Авто-призраки захватывают дворы: когда их всё-таки увезут на эвакуаторе

В Пензе напомнили, по каким признакам автомобиль признают брошенным. Без этого эвакуировать его нельзя, даже если он годами мешает убирать дорогу.

Читать полностью » В Пензенской области стали доступны ВКонтакте, Ozon и госуслуги при отключённом интернете 10.09.2025 в 19:16

Даже при отключённой связи онлайн остаётся доступным: какие сервисы работают всегда

В Пензенской области запущен «белый список» интернета: даже при отключении мобильной сети доступны госуслуги, соцсети, маркетплейсы и другие ключевые сервисы.

Читать полностью » Перебои с бензином зафиксированы более чем в 10 регионах России — НТС 10.09.2025 в 18:44

Локальная проблема обернулась катастрофой: почему топливо исчезает с заправок

Перебои с бензином распространились на десятки регионов: АЗС закрываются, цены бьют рекорды, а эксперты объясняют причины топливного кризиса.

Читать полностью » Африка идёт в Сибирь: Технопром укрепил научные связи 08.09.2025 в 13:48

Технопром-2025 стал для Новосибирска важной вехой в международных контактах.

Читать полностью » В Перми на улице Макаренко обнаружили люк с маркировкой 07.09.2025 в 16:21

Почему Пермь и Пенза постоянно путаются — и как не стать жертвой ошибки

Люк «Пенза водоканал» в Перми, концерт Mary Gu не в том городе и граффити с перепутанным приветствием — истории о том, как Пермь и Пенза снова спутали.

Читать полностью » В Пензенской области с сентября заработает прокат вещей для младенцев — губернатор Мельниченко 05.09.2025 в 17:16

От пеленального столика до манежа: что можно получить без затрат в Пензенской области

В Пензенской области с сентября заработают пункты бесплатного проката вещей для новорожденных: коляски, кроватки и ещё 26 позиций для семей в трудной ситуации.

Читать полностью »

Новости
Дом

Адвокат Мария Архипова рассказала, как действовать при протечке в квартире
Еда

Кулинары: минимум 10 минут вымешивания делает пельменное тесто эластичным
Красота и здоровье

Неврологи: дрожь и онемение в руках могут быть симптомами болезни Паркинсона
Авто и мото

Продажи автомобилей Tenet в России превысили 40 штук за первые 10 дней — "Автостат Инфо"
УрФО

В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии, Франция также планирует вернуться
Наука

Учёные обнаруживают признаки жизни на Венере без воды
Садоводство

Муку можно использовать в саду для улучшения почвы и борьбы с насекомыми
Питомцы

Бородатые породы собак отличаются харизмой и необычной внешностью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet