Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства
В регионе появится специальная комиссия, которая займётся вопросами защиты чести и достоинства педагогических работников. Приказ об её создании опубликован на сайте областного министерства образования.
Задачи комиссии
-
Рассмотрение заявлений педагогов, которые считают, что их профессиональная честь и достоинство были нарушены.
-
Анализ фактов нарушения норм профессиональной этики, если это повлекло за собой ущемление трудовых прав.
-
Подготовка рекомендаций и предложений для разрешения конфликтов и предотвращения их повторения.
При этом комиссия не будет разбирать споры педагогов с федеральными и региональными органами власти - её мандат ограничен профессиональной этикой внутри системы образования.
Состав
В комиссию войдут 9 человек - по три представителя от:
-
Министерства образования Пензенской области,
-
региональной организации Общероссийского профсоюза образования,
-
территориального органа Роструда.
Работа членов комиссии будет вестись на безвозмездной основе.
Зачем это нужно
Главная цель — дать педагогам возможность защитить свою репутацию и профессиональные права в случаях, когда они сталкиваются с несправедливыми обвинениями или неэтичным поведением со стороны коллег, родителей или других участников образовательного процесса.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru