Когда репутация дороже зарплаты: для учителей запустят механизм защиты достоинства

В регионе появится специальная комиссия, которая займётся вопросами защиты чести и достоинства педагогических работников. Приказ об её создании опубликован на сайте областного министерства образования.

Задачи комиссии

Рассмотрение заявлений педагогов, которые считают, что их профессиональная честь и достоинство были нарушены.

Анализ фактов нарушения норм профессиональной этики, если это повлекло за собой ущемление трудовых прав.

Подготовка рекомендаций и предложений для разрешения конфликтов и предотвращения их повторения.

При этом комиссия не будет разбирать споры педагогов с федеральными и региональными органами власти - её мандат ограничен профессиональной этикой внутри системы образования.

Состав

В комиссию войдут 9 человек - по три представителя от:

Министерства образования Пензенской области,

региональной организации Общероссийского профсоюза образования,

территориального органа Роструда.

Работа членов комиссии будет вестись на безвозмездной основе.

Зачем это нужно

Главная цель — дать педагогам возможность защитить свою репутацию и профессиональные права в случаях, когда они сталкиваются с несправедливыми обвинениями или неэтичным поведением со стороны коллег, родителей или других участников образовательного процесса.