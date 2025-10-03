Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:36

Учительские букеты — по ценам ювелирки: сколько теперь стоит порадовать педагога

В Челябинске цены на цветы к Дню учителя вырастут на 3–5% — Flowwow

В Челябинске подготовка к Дню учителя, который отмечается 5 октября, ударит по кошельку почти так же, как и 1 сентября. По данным аналитиков маркетплейса Flowwow, средняя стоимость букета в этом году составит 3 088 рублей.

Что подорожает

В компании отмечают, что накануне праздника цены вырастут всего на 3-5%.

"Интересно, что челябинцы готовы покупать букеты ко Дню учителя дороже, чем ко Дню знаний: в прошлом году 5 октября горожане платили за цветы на 10% больше, чем 1 сентября", — уточнили в Flowwow.

Самыми популярными станут бело-розовые диантусы, кустовые хризантемы и альстромерии.

Альтернатива цветам

Помимо букетов, растёт спрос и на сладкие подарки. В сентябре продажи показали впечатляющий рост:

  • клубника в шоколаде - +137%,

  • бенто-торты - +63%.

Средняя цена ягодного десерта — 2 300 рублей, а бенто-торта — 1 677 рублей (на 13% дороже, чем в прошлом году).

