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Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями
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  • Опубликована сегодня в 15:21

Анастасия Волочкова предложила новый школьный предмет — уроки добропорядочности

Звезды о школьных годах: Волочкова и Валерия делятся воспоминаниями

Анастасия Волочкова, известная балерина, накануне начала нового учебного года поделилась воспоминаниями о своих школьных годах, отметив, что была круглой отличницей. Она также подчеркнула, что окончила Академию русского балета имени Вагановой и выразила желание преподавать необычный предмет. Волочкова заявила, что могла бы стать учителем добропорядочности, обучая детей, как с честью и достоинством проходить жизненные испытания, не отвечать злом на зло и сохранять человечность.

В тот же день певица Валерия призналась, что также окончила школу с золотой медалью и получала удовольствие от учебы, которая давалась ей легко. Она отметила, что успевала заниматься многими увлечениями, включая танцы и другие виды творчества.

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