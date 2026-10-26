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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:39

Учителей зовут обратно в школы: почему заманить их бесплатной переподготовкой будет непросто

Проблема дефицита кадров в образовательных учреждениях требует комплексного изменения статуса педагога, считает независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. Специально для NewsInfo эксперт пояснил, почему инициативы по возвращению бывших учителей в профессию могут оказаться малоэффективными без системных реформ в оплате труда и дисциплинарной политике.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запустить федеральную программу "Возвращение в школу". По задумке депутата, документ должен предусматривать меры поддержки для педагогов, которые ранее покинули систему просвещения и ушли работать в другие отрасли. Соответствующее обращение уже направлено на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Деревягин отметил, что ключевым препятствием для привлечения специалистов остается непрозрачная система начисления зарплат. Сейчас средние показатели по региону зачастую достигаются лишь за счет чрезмерного увеличения нагрузки на преподавателя. Кроме того, существующая модель оплаты не учитывает время, затраченное на подготовку к занятиям и проверку работ. При этом в ведомствах продолжают обсуждать высокую учебную нагрузку, которая ложится на плечи участников образовательного процесса.

"Для того, чтобы была нормальная зарплата, нужно, чтобы учитывалась работа внеурочная работа. И при этом она не отменялась, не заменялась цифрой. Нужно, чтобы средняя зарплата по региону достигалась не за счет повышенной нагрузки, а за счет обычной нагрузки. По факту нужно, чтобы не только за часы в классе уровень по региону оплачивался, а помимо этого еще оплачивались подготовка к урокам и проверка знаний", — подчеркнул Деревягин.

Аналитик также указал на кризис административных полномочий учителя. По его мнению, современные педагоги лишены реальных механизмов контроля дисциплины в классе, что превращает учебный процесс в стрессовую среду. Сегодня многие эксперты фиксируют, что авторитет учителя в школах заметно снизился. Деревягин убежден, что формальные оценки за поведение не являются действенным инструментом влияния.

"Нет на сегодняшний день у учителей административной функции, которая позволяла бы им контролировать образовательный процесс, порядок и класс. Вводятся оценки за поведение, но это абсолютно не действенная мера, она абсолютно фиговый листок", — рассказал специалист.

Особую тревогу у эксперта вызывает усиление цифровизации, которая грозит обезличиванием обучения. Попытки освободить учителя от проверки тетрадей с помощью автоматизированных систем могут привести к потере контакта с учениками.

Специалисты предупреждают, что чрезмерное увлечение цифровыми технологиями не всегда гарантирует качество знаний. Также в профильных кругах обсуждается, как именно действия учеников влияют на общую атмосферу в коллективе. На фоне этих вызовов Минпросвещения уже подготовило порядок разбора школьных конфликтов для урегулирования споров между сторонами.

В завершение эксперт резюмировал, что программа возвращения кадров не даст массового результата, если к учителю будут относиться как к "тягловой лошади". Только переход к восприятию педагога как творческого сотрудника, чья работа не ограничивается звонком с урока, способен изменить ситуацию в отрасли.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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