Полицейский на публичном мероприятии
Полицейский на публичном мероприятии
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:21

СИЗО может смениться подпиской: дело учительницы взяли на особый контроль и готовят доклад в Москву

История с уголовным делом в отношении молодой петербургской учительницы получила неожиданный поворот после широкой огласки в медиапространстве. Обвиняемую в совращении школьников могут освободить из следственного изолятора и изменить ей меру пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал "База", обративший внимание на реакцию руководства Следственного комитета.

Решение после общественного резонанса

Речь идёт о 22-летней учительнице английского языка Афине Симеонидис, которая проходит по делу о возможном совращении двух 12-летних учеников. Девушка была помещена в СИЗО, однако ситуация изменилась после публикации "Базы" и активного обсуждения версии о возможном оговоре со стороны школьников. Мать учителя ранее рассказала, что ученик проявлял повышенное внимание к учительнице, признаваясь ей в любви на глазах всего класса. С апреля, по её словам, он начал приходить к ней на занятия вместе со своим другом.

После резонанса в СМИ и социальных сетях глава СКР Александр Бастрыкин поручил проработать вопрос об изменении меры пресечения. По данным источника, следствие рассматривает вариант освобождения педагога из СИЗО под подписку о невыезде. Окончательное решение может быть принято в ближайшее время.

Контроль со стороны руководства СК

Уголовное дело поставлено на особый контроль центрального аппарата Следственного комитета. Бастрыкин также дал поручение руководителю петербургского управления СК подготовить доклад о ходе расследования и представить актуальную информацию по делу.

Возможное изменение меры пресечения

По информации "Базы", инициирование вопроса об освобождении из СИЗО не означает прекращения расследования. Речь идёт исключительно о корректировке меры пресечения на более мягкую, с учётом обстоятельств дела, возраста подозреваемой и возникших сомнений в версии обвинения.

