Сила знаний и харизмы: челябинский педагог вышел в топ учителей России

Историк и обществовед из школы №147 Челябинска Глеб Фомин стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года — 2025". Теперь педагог вошёл в двадцатку сильнейших педагогов страны и будет представлять регион в суперфинале.

"Глеб Фомин вышел в финал Всероссийского конкурса "Учитель года — 2025"", — сообщили в telegram-канале Министерства образования и науки Челябинской области.

Кто он

Глеб Фомин окончил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). Коллеги отмечают его профессионализм и искреннюю увлечённость предметом. Они уже пожелали учителю успеха на заключительном этапе конкурса.

Контекст

Челябинская область традиционно демонстрирует высокие результаты в сфере образования. Так, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер награждали педагогов лицея №31 за выдающиеся достижения их учеников на российских и международных олимпиадах. Власти региона подчёркивают: успехи учителей напрямую влияют на развитие системы образования и подготовку будущих специалистов.