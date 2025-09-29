Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Сила знаний и харизмы: челябинский педагог вышел в топ учителей России

Учитель истории Глеб Фомин из Челябинска стал лауреатом конкурса "Учитель года — 2025"

Историк и обществовед из школы №147 Челябинска Глеб Фомин стал лауреатом Всероссийского конкурса "Учитель года — 2025". Теперь педагог вошёл в двадцатку сильнейших педагогов страны и будет представлять регион в суперфинале.

"Глеб Фомин вышел в финал Всероссийского конкурса "Учитель года — 2025"", — сообщили в telegram-канале Министерства образования и науки Челябинской области.

Кто он

Глеб Фомин окончил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ). Коллеги отмечают его профессионализм и искреннюю увлечённость предметом. Они уже пожелали учителю успеха на заключительном этапе конкурса.

Контекст

Челябинская область традиционно демонстрирует высокие результаты в сфере образования. Так, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Алексей Текслер награждали педагогов лицея №31 за выдающиеся достижения их учеников на российских и международных олимпиадах. Власти региона подчёркивают: успехи учителей напрямую влияют на развитие системы образования и подготовку будущих специалистов.

