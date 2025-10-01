Заломал руку — получил срок: физик ответил за эмоции на уроке

В марте в одной из школ Екатеринбурга произошёл случай, вызвавший бурное обсуждение. Учитель физики, не справившись с эмоциями во время урока, заломил руку ученику за плохое поведение и повёл его к директору. Этот инцидент оброс общественным резонансом и дошёл до федерального уровня.

Реакция Минпросвещения

Министерство просвещения РФ отреагировало официально: Общественный совет при ведомстве взял ситуацию под свой контроль. В telegram-канале министерства было опубликовано заявление, в котором подчёркивалась сложность положения современных педагогов.

"Сегодня у учителей действительно крайне мало рычагов влияния в случаях такого хулиганского поведения на уроке. Это рождает безнаказанность у учеников. Молодые педагоги, которые сталкиваются с хамским поведением на уроке, не знают, как поступить, и поэтому ситуация может выйти из-под контроля. Думаю, что в этой ситуации виноваты обе стороны. Хулиган, который спровоцировал, и учитель, что дал волю эмоциям", — отметил председатель общественного совета Дмитрий Лутовинов.

Решение суда

Спустя полгода, в сентябре 2025 года, Академический районный суд Екатеринбурга вынес приговор. Учителя признали виновным по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником).

Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года. Однако педагог не смирился с решением и уже подал апелляционную жалобу.

Баланс ответственности

Этот случай наглядно демонстрирует противоречие: с одной стороны — ограниченные возможности учителей повлиять на поведение детей, с другой — высокая цена педагогической ошибки. Общество по-прежнему спорит, где заканчивается строгость и начинается нарушение закона.