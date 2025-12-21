Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:47

Госдума задумалась о подарках учителям — почему старая норма больше не работает

Лимит подарков учителям до 3 тыс. рублей могут пересмотреть — депутат Буцкая

Сумма, которая годами считалась допустимой для символической благодарности учителю, сегодня всё чаще вызывает споры. Экономические реалии изменились, и установленный в законе порог всё меньше соответствует повседневной практике. О возможном пересмотре действующего ограничения рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Что говорит закон сегодня

В настоящее время стоимость подарка учителю ограничена 3 тысячами рублей. Этот лимит закреплён в статье 575 Гражданского кодекса РФ, которая регулирует запрет дарения и устанавливает допустимые исключения для работников бюджетной сферы, включая педагогов. Формально такие подарки разрешены, однако при их вручении рекомендуется сохранять чек, чтобы избежать возможных вопросов.

Норма действует уже много лет и изначально задумывалась как инструмент защиты от коррупционных рисков. Она должна была чётко обозначить границу между знаком внимания и попыткой повлиять на профессиональные решения педагога.

Почему лимит предлагают пересмотреть

По словам Татьяны Буцкой, установленное ограничение давно перестало соответствовать текущей экономической ситуации. Она напомнила, что норма вводилась в начале 2000-х годов, когда уровень цен и покупательная способность населения были иными.

"Как гласит буква закона, подарки до 3 тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке", — сказала Татьяна Буцкая.

Законопроект в разработке

Парламентарий пояснила, что речь идёт не об отмене ограничений как таковых, а об их актуализации. По её мнению, действующий лимит уже не отражает реальной стоимости даже стандартных подарков и требует корректировки с учётом инфляции и изменения цен.

