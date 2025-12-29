Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:14

Границы стерлись, ответственность расплылась: школьные конфликты выходят из-под контроля

Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров

Школьная среда всё чаще становится зоной конфликтов и напряжения, где педагог оказывается наименее защищённой стороной. Потеря авторитета учителя, по мнению специалистов, напрямую отражается на поведении учеников и общей атмосфере в образовательных учреждениях. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Василий Шуров в эфире Pravda.Ru.

Сдвиг ответственности в системе образования

По словам Шурова, за последние десятилетия в российской школе произошёл принципиальный сдвиг в подходах к ответственности. Всё больше ситуаций, связанных с конфликтами и дисциплиной, автоматически трактуются не в пользу педагога, тогда как ответственность перекладывается либо на учителя, либо на государство в целом.

Эксперт отмечает, что школы всё чаще действуют из страха перед публичными скандалами и репутационными рисками. Опасения утечек в интернет и общественного резонанса формируют практику, при которой администрации проще пожертвовать преподавателем, чем разбираться в причинах конфликта и защищать его профессиональную позицию.

"Авторитет учителя ниже плинтуса. Школа боится любых утечек, скандалов в интернете, поэтому все замалчивают, прячут до последнего, либо наказывают учителя. Вот и парадигма "ученик всегда прав"", — отметил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров.

От воспитания к "образовательной услуге"

Шуров подчёркивает, что прежняя модель школы, несмотря на свои недостатки, исходила из доверия к учителю как к фигуре, отвечающей не только за знания, но и за воспитание. Педагог воспринимался как авторитет, к рекомендациям которого прислушивались родители и администрация.

Сегодня, по его словам, образование всё чаще трактуется как услуга, а не как процесс формирования личности. Такой подход меняет баланс ролей и ожиданий, превращая учителя в исполнителя, который несёт ответственность за результат, но лишён рычагов влияния.

Поиск виноватых вместо решения проблем

Эксперт считает, что новая парадигма провоцирует поиск простых виновных в сложных ситуациях. Учитель оказывается удобной фигурой для переноса ответственности — как со стороны родителей, так и со стороны системы в целом.

"Раньше учитель всегда был прав, родители прислушивались к рекомендациям, а сейчас, когда это образовательные услуги, когда они личность не формируют, учитель всегда виноват. Очень соблазнительно свалить все на учителя, на государство, которое чего-то не додало", — подчеркнул Василий Шуров.

Последствия для школьной среды

По мнению специалиста, утрата авторитета педагога подрывает саму основу образовательного процесса. Ученики чувствуют отсутствие чётких границ и правил, что отражается на дисциплине и уровне конфликтности в школах.

Шуров полагает, что без пересмотра отношения к роли учителя и возвращения доверия к его профессиональной и воспитательной функции кризис школьной системы будет лишь углубляться.

