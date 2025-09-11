Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Собака смотрит на хозяина
Собака смотрит на хозяина
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:30

Экономия эмоций: почему этот жест с собакой дешевле, чем любые игрушки, но эффективнее

Дрессировка собаки на команду дай пять: рекомендации специалистов

Представьте: ваша собака радостно протягивает лапу, чтобы "дать пять", и вы чувствуете, как между вами возникает настоящая дружба. Это не только забавно, но и просто! Независимо от возраста или здоровья вашего питомца, этот трюк освоит даже новичок в дрессировке. Всё, что нужно, — любимое лакомство и немного терпения.

Почему это стоит попробовать?

Здорово, когда собака может коснуться вашей ладони подушечками своей лапы. В момент, когда питомец "даёт пять", вы на 100% ощутите: вы одна команда и друзья навеки. Это укрепляет связь и добавляет веселья в повседневную жизнь.

Возьмите кусочек лакомства и зажмите его между пальцами. Поднимите ладонь на уровень, чтобы собаке было удобно дотянуться лапой. Для мелких пород нагнитесь пониже, а для крупных держите руку чуть выше, учитывая размах лап.

Не хитрить! Питомец может попытаться схватить вкусняшку зубами — игнорируйте это и не отдавайте лакомство. Как только он начнёт скрести лапой по ладони, сразу поощрите. Каждый правильный шаг: произносите "Дай лапу!" и хвалите от души за сообразительность.

Усложняем для большего веселья

После освоения базовой команды "Дай лапу!" можно перейти к апгрейду — так станет ещё интереснее.

  • Попробуйте научить "давать пять" обеими лапами. Для второй используйте другие слова, например: "Дай пять!".
  • Просите команду из разных положений: лицом к лицу, сбоку или даже сзади — это добавит забавы.
  • Добавьте тайные сигналы, как подмигивание. Можно придумать сценки, где вы задаёте вопрос, а собака поднимает лапу, будто отвечает.

