Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
Чайный настой из листьев иван-чая и смородины
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:25

Чай крадёт сон и сушит организм: когда любимый напиток превращается в скрытую угрозу

Врач Юлия Вереина предупредила об опасности избытка чая для здоровья

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его пьют утром для бодрости, днём для утоления жажды и вечером для отдыха. Но привычка выпивать слишком много чая может обернуться неожиданными проблемами для здоровья.

"Не стоит забывать и о том, что в чае содержится кофеин. У некоторых людей он вызывает повышенную нервозность, тревожность и трудности с засыпанием", — пояснила врач-эндокринолог Юлия Вереина.

Чем опасен избыток чая

Специалисты предупреждают: чай в умеренных количествах полезен, но злоупотребление им чревато негативными последствиями. Основные риски связаны с тремя свойствами напитка:

  • Танины - влияют на работу желудка и кишечника, вызывая дискомфорт и снижение усвояемости витаминов.

  • Мочегонный эффект - при больших объёмах приводит к потере жидкости и обезвоживанию.

  • Кофеин - повышает нервозность, может провоцировать бессонницу и тревожные состояния.

Сравнение: чай и его влияние

Фактор В малых дозах В больших дозах
Танины Поддерживают пищеварение Могут вызвать боли и нарушить усвоение витаминов
Мочегонное действие Помогает выводить лишнюю жидкость Обезвоживание, сухость кожи
Кофеин Бодрит и повышает концентрацию Бессонница, тревожность, тахикардия
Взаимодействие с лекарствами Незначительно Снижает эффективность препаратов, усиливает действие антидепрессантов

Советы шаг за шагом

  1. Пейте не более 3-4 чашек чая в день.

  2. Не сочетайте чай с приёмом витаминов — делайте паузу минимум в час.

  3. Избегайте крепкого чая перед сном.

  4. Пейте больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.

  5. При хронических заболеваниях консультируйтесь с врачом о допустимом объёме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пить чай вместо воды → обезвоживание → чередовать чай с обычной водой.

  • Запивать лекарства чаем → снижение эффективности препаратов → использовать воду или сок.

  • Употреблять крепкий чай перед сном → бессонница и тревожность → травяной настой или тёплое молоко.

А что если…

А что если отказаться от чая совсем? На самом деле в этом нет необходимости. Главное — умеренность и правильное сочетание. Если напиток доставляет удовольствие и не вызывает проблем, достаточно ограничить его объём и не злоупотреблять крепкими заварками.

FAQ

Сколько чая в день можно пить без вреда?
Обычно безопасно 2-4 чашки.

Какой чай меньше всего вредит?
Травяные настои и зелёный чай в умеренном количестве.

Можно ли пить чай вместе с витаминными комплексами?
Нет, танины снижают усвоение витаминов — делайте перерыв не менее часа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трёхступенчатый метод жидкость–масло–крем помогает удерживать влагу в волосах вчера в 22:18

Секрет зеркального сияния: трёхступенчатый метод, который заменяет салон

Узнайте, как вернуть вашим волосам блеск и здоровье с помощью простых домашних процедур. Питание и увлажнение — ключевые слова ухода за волосами.

Читать полностью » Нутрициолог Майк Руссель объяснил, как инсулин и кортизол влияют на накопление жира в области живота вчера в 22:02

Живот как магнит для жира: что решает гены, а что привычки

Почему жир так любит накапливаться именно на животе и какие привычки влияют на этот процесс? Ответы могут оказаться неожиданными.

Читать полностью » Брокколи и сладкий перец при цистите обеспечивают витамин С и поддерживают иммунитет вчера в 21:04

Цистит можно обмануть: продукты, которые работают лучше лекарств

Узнайте, какие 5 продуктов помогут облегчить симптомы цистита и ускорят выздоровление. Не игнорируйте здоровье — выберите правильное питание.

Читать полностью » Коллагеновые пептиды улучшают состояние кожи, суставов и костей при регулярном приёме вчера в 20:01

Коллаген обещает молодость: что скрывают добавки

Узнайте, как коллаген может изменить ваше здоровье и красоту! Мы расскажем, как выбрать лучший продукт и не попасться на уловки производителей.

Читать полностью » Исследования: сидячий образ жизни более 10 часов в день повышает риск сердечной недостаточности на 40 % вчера в 19:54

Сердце не выдерживает стула: чем опасен каждый лишний час сидения

Сидячий образ жизни увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Узнайте, как обойти эту опасность с простыми, но эффективными шагами.

Читать полностью » Утро решает судьбу сахара: привычки, которые ломают обмен веществ вчера в 18:46

Кимберли Роуз-Фрэнсис: греческий йогурт без сахара особенно полезен при риске скачков глюкозы

Узнайте, как утренняя рутина и простые привычки могут стабилизировать уровень сахара и снизить хроническое воспаление. Прочитайте советы диетологов.

Читать полностью » Халва полезна для нервной системы благодаря магнию — Роспотребнадзор вчера в 18:04

Маленький кусочек — большое действие: что может халва, о чём молчат этикетки

Халва — это не просто сладость. Она может помочь при стрессе, улучшить сон и поддержать здоровье. Но важно знать, как выбрать качественный продукт.

Читать полностью » Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов вчера в 17:55

Тревога в аэропорту: почему одни садятся в самолёт, а другие бегут от взлётной полосы

Избавьтесь от аэрофобии с помощью 7 эффективных шагов: от изучения статистики безопасных перелетов до практики дыхательных техник. Подробности внутри.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса
Авто и мото

ГИБДД напомнило о штрафах за езду с прицепом без номеров и документов
Красота и здоровье

Завтрак с белками и жирами даёт энергию и концентрацию — подчеркнула Алиона Стратулат
Еда

Салат с кальмарами, сыром и огурцом сохраняет свежесть и нежный вкус
УрФО

Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД
Спорт и фитнес

Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов
Питомцы

Зоопсихологи: охота на насекомых у кошек связана с инстинктами, а не с голодом
Еда

Салат из свеклы, картофеля и моркови сохраняет яркий цвет и насыщенный вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet