Чай крадёт сон и сушит организм: когда любимый напиток превращается в скрытую угрозу

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его пьют утром для бодрости, днём для утоления жажды и вечером для отдыха. Но привычка выпивать слишком много чая может обернуться неожиданными проблемами для здоровья.

"Не стоит забывать и о том, что в чае содержится кофеин. У некоторых людей он вызывает повышенную нервозность, тревожность и трудности с засыпанием", — пояснила врач-эндокринолог Юлия Вереина.

Чем опасен избыток чая

Специалисты предупреждают: чай в умеренных количествах полезен, но злоупотребление им чревато негативными последствиями. Основные риски связаны с тремя свойствами напитка:

Танины - влияют на работу желудка и кишечника, вызывая дискомфорт и снижение усвояемости витаминов.

Мочегонный эффект - при больших объёмах приводит к потере жидкости и обезвоживанию.

Кофеин - повышает нервозность, может провоцировать бессонницу и тревожные состояния.

Сравнение: чай и его влияние