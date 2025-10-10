Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by bugphai is licensed under public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:23

Чай бодрит утром, но губит желудок: врачи объяснили, почему ритуал стоит пересмотреть

Гастроэнтеролог Наталья Васильева предупредила: чай на голодный желудок вызывает изжогу и боль

Утренняя чашка ароматного чая для многих — привычный ритуал. Она помогает проснуться, взбодриться и настроиться на рабочий день. Но если пить чай на голодный желудок, то бодрость может быстро смениться дискомфортом. О том, почему важно учитывать особенности напитка, рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиника" Наталья Васильева.

"Привычка пить чай на голодный желудок может привести к неприятным последствиям для здоровья", — предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева.

Что происходит в организме после утреннего чая

Многие считают чай более мягким напитком, чем кофе, и не видят в нём угрозы для желудка. Однако по содержанию активных веществ он ничуть не уступает кофеину.

"В черном и зеленом чае содержится значительное количество кофеина и так называемых дубильных веществ под названием танины", — пояснила Наталья Васильева.

Именно сочетание кофеина и танинов делает чай бодрящим, но при этом стимулирует выработку желудочного сока. Когда желудок пуст, кислота, выделяемая железами, начинает воздействовать не на пищу, а на слизистую. Отсюда — изжога, боли, ощущение тяжести и даже тошнота.

Почему голодный желудок особенно уязвим

После сна уровень кислотности в желудке и так повышен. Организм готовится к завтраку, ожидая пищу. Если в этот момент в желудок поступает чай, особенно крепкий, кофеин ускоряет секрецию кислоты, а танины связывают белки слизистой, делая её более чувствительной.

Для здорового человека это может закончиться лёгким дискомфортом, но у тех, кто уже страдает гастритом или язвой, возможны обострения. Медики отмечают, что при регулярном употреблении чая натощак раздражение слизистой становится хроническим.

Таблица "Действие разных сортов чая на желудок"

Вид чая Основные вещества Влияние при употреблении натощак
Черный Кофеин, танины Повышает кислотность, вызывает изжогу
Зеленый Кофеин, катехины Может спровоцировать тошноту, боли
Пуэр Высокое содержание кофеина Стимулирует желудочный сок, раздражает слизистую
Белый Низкое содержание дубильных веществ Мягче, но тоже не рекомендуется на пустой желудок
Травяной Без кофеина, мягкие эфирные масла Обычно безопасен в слабой концентрации

Когда и как правильно пить чай

"Поэтому врачи рекомендуют пить черный и зеленый сорта чая после приема пищи или в виде отдельного перекуса с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами", — подчеркнула Наталья Васильева.

Лучшее время для чая — спустя 20-30 минут после еды. Тогда напиток помогает пищеварению, мягко стимулирует обмен веществ и утоляет жажду. Можно выпить чашку и между приёмами пищи — например, с горстью орехов, яблоком или сухофруктами. Это уменьшит нагрузку на желудок и не вызовет раздражения.

Кроме того, важно помнить, что утренний чай не заменяет воду. После сна организм обезвожен, и начинать день стоит именно со стакана чистой воды комнатной температуры — только потом чай.

Чай и обезвоживание

"Чай обладает легким мочегонным действием. Утром, когда организм и так испытывает дефицит жидкости после сна, напиток может усилить обезвоживание, если не выпить сначала воду", — отметила Наталья Васильева.

Это особенно важно для тех, кто пьёт чай с лимоном или сахаром: оба ингредиента дополнительно стимулируют выведение жидкости. При этом обезвоживание может проявляться не только жаждой, но и головной болью, сухостью во рту, упадком сил.

Чтобы избежать таких последствий, утренний ритуал лучше перестроить: сначала вода, затем завтрак, и только потом — чай. Такой порядок помогает запустить обмен веществ, а не раздражает пищеварительную систему.

Безопасные альтернативы

"Что касается травяных и фруктовых чаев, то употребление их возможно и на голодный желудок. Однако рекомендуется заваривать их в слабых концентрациях", — добавила Наталья Васильева.

Травяные настои — хорошее решение для тех, кто не может отказаться от утреннего напитка. Особенно подходят мягкие сборы из ромашки, липы, мелиссы или шиповника. Они не содержат кофеина, обладают лёгким противовоспалительным эффектом и не раздражают слизистую.

Частые вопросы

Можно ли пить чай до завтрака, если желудок здоров?
Иногда можно, но не на постоянной основе. Лучше добавить хотя бы небольшой перекус — сухофрукты или банан.

Какой чай менее вреден натощак?
Белый и травяной в слабой концентрации. Они не содержат кофеина и мягче воздействуют на слизистую.

Почему после чая болит желудок?
Вероятно, напиток был слишком крепким или выпит на пустой желудок, что вызвало раздражение слизистой.

Можно ли заменить утренний кофе чаем?
Да, но только при условии, что чай пьётся после еды. В противном случае эффект для желудка будет схожим.

Что делать при изжоге после чая?
Выпить немного воды, съесть что-то нейтральное (банан, овсяное печенье) и временно отказаться от крепких напитков.

