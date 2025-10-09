Один глоток — и желудок просыпается с криком: почему чай натощак опаснее, чем кофе

Для многих чашка чая по утрам — привычный ритуал. Но, как предупреждают врачи, начинать день с этого напитка на пустой желудок — не лучшая идея. О том, чем может быть опасна такая привычка, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева в беседе с "Газетой.Ru".

Что происходит, когда вы пьёте чай натощак

Сразу после пробуждения организм находится в состоянии лёгкого обезвоживания, а желудок пуст. Если в этот момент выпить крепкий чёрный или зелёный чай, содержащий кофеин и дубильные вещества (танины), повышается выработка желудочного сока. Это может привести к раздражению слизистой.

"Черный и зеленый чаи имеют большое количество кофеина и танинов. Их сочетание повышает бодрость и работоспособность, но также увеличивает выработку желудочного сока", — пояснила врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева.

Такой "удар по желудку" способен спровоцировать боли, изжогу, тошноту, а у людей с хроническими заболеваниями — обострение гастрита или язвенной болезни.

Почему чай усиливает обезвоживание

Чай обладает лёгким мочегонным эффектом, особенно если его пить утром, когда организм и без того испытывает дефицит жидкости. Вместо того чтобы восполнить водный баланс, напиток наоборот способствует потере влаги.

"Чай обладает легким мочегонным действием. Соответственно, утром напиток усиливает обезвоживание организма", — отметила Васильева.

Чтобы избежать таких последствий, утром стоит начать день со стакана воды, а уже через 15-20 минут можно позволить себе чай, желательно после лёгкого перекуса.

Сравнение: влияние разных видов чая на организм