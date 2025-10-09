Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Заваренный чай в стеклянном чайнике
Заваренный чай в стеклянном чайнике
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 6:24

Один глоток — и желудок просыпается с криком: почему чай натощак опаснее, чем кофе

Наталья Васильева: чай на пустой желудок усиливает выработку кислоты и раздражает слизистую

Для многих чашка чая по утрам — привычный ритуал. Но, как предупреждают врачи, начинать день с этого напитка на пустой желудок — не лучшая идея. О том, чем может быть опасна такая привычка, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева в беседе с "Газетой.Ru".

Что происходит, когда вы пьёте чай натощак

Сразу после пробуждения организм находится в состоянии лёгкого обезвоживания, а желудок пуст. Если в этот момент выпить крепкий чёрный или зелёный чай, содержащий кофеин и дубильные вещества (танины), повышается выработка желудочного сока. Это может привести к раздражению слизистой.

"Черный и зеленый чаи имеют большое количество кофеина и танинов. Их сочетание повышает бодрость и работоспособность, но также увеличивает выработку желудочного сока", — пояснила врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева.

Такой "удар по желудку" способен спровоцировать боли, изжогу, тошноту, а у людей с хроническими заболеваниями — обострение гастрита или язвенной болезни.

Почему чай усиливает обезвоживание

Чай обладает лёгким мочегонным эффектом, особенно если его пить утром, когда организм и без того испытывает дефицит жидкости. Вместо того чтобы восполнить водный баланс, напиток наоборот способствует потере влаги.

"Чай обладает легким мочегонным действием. Соответственно, утром напиток усиливает обезвоживание организма", — отметила Васильева.

Чтобы избежать таких последствий, утром стоит начать день со стакана воды, а уже через 15-20 минут можно позволить себе чай, желательно после лёгкого перекуса.

Сравнение: влияние разных видов чая на организм

Вид чая Содержание кофеина Влияние на желудок натощак Рекомендация
Черный Высокое Повышает кислотность, раздражает слизистую Только после еды
Зеленый Среднее Может вызывать изжогу и тошноту После завтрака
Травяной Нет Безопасен, особенно в слабой концентрации Допустим натощак
Фруктовый Нет Мягкое действие, не раздражает желудок Можно утром

Как правильно пить чай утром

"Врачи рекомендуют пить черный и зеленый сорта чая после приема пищи или в виде отдельного перекуса с фруктами, сухофруктами или другими легкими продуктами", — добавила специалист.

Чтобы не навредить пищеварению, важно соблюдать несколько простых правил.

Советы шаг за шагом

  1. Начните утро с воды. Тёплая вода помогает "запустить" обмен веществ и мягко пробудить желудок.

  2. Завтракайте перед чаем. Даже лёгкий перекус — йогурт, овсянка или банан — снизит раздражающее действие кофеина.

  3. Не заваривайте чай слишком крепко. Высокая концентрация танинов делает напиток агрессивным для слизистой.

  4. Добавляйте молоко или лимон. Это смягчает воздействие кофеина и помогает нейтрализовать кислоты.

  5. Выбирайте травяные чаи. Ромашка, мята или шиповник благотворно влияют на желудок и не вызывают изжогу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить крепкий чай сразу после пробуждения.
    Последствие: Избыточная выработка кислоты, тошнота.
    Альтернатива: Выпейте стакан воды, затем — завтрак и чай.

  • Ошибка: Заменять утреннюю воду чаем.
    Последствие: Усиление обезвоживания и слабость.
    Альтернатива: Чай — только после восполнения водного баланса.

  • Ошибка: Заваривать чай слишком долго.
    Последствие: Повышенное содержание танинов, раздражение желудка.
    Альтернатива: Заваривать 2-3 минуты, не дольше.

А что если пить чай без еды — но с добавками?

Если очень хочется выпить чай на пустой желудок, можно сделать напиток мягче — добавить ложку мёда или немного молока. Они снижают концентрацию кофеина и смягчают воздействие на слизистую. Ещё один вариант — выбрать травяной или фруктовый чай.

Исторический контекст

Традиция пить чай на голодный желудок возникла в Азии как элемент утренней медитации. Однако с ростом потребления кофеина и изменением пищевых привычек врачи всё чаще предупреждают: организм современного человека реагирует иначе. Сегодня гастроэнтерологи советуют пить чай не вместо еды, а как приятное дополнение к ней.

