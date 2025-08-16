Забудьте про скребки! Вот что удалит нагар за пару часов
Иногда самые простые вещи оказываются лучшими помощниками на кухне. Пригоревшую еду и стойкий нагар на сковородах и кастрюлях можно удалить без скребков и химии — с помощью обычных использованных чайных пакетиков.
Почему чай работает
Секрет — в дубильных веществах (танинах), которыми особенно богат черный чай. Они расщепляют жир и размягчают присохшие остатки еды, действуя как мягкое и безопасное моющее средство.
Как применять метод
- Положите в пригоревшую посуду 2–3 использованных пакетика чая.
- Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрыла нагар.
- Оставьте на 2–3 часа, а при сильных загрязнениях — на ночь.
- Слейте воду и протрите мягкой губкой — налет сойдет без усилий.
Для какой посуды подходит
Метод идеально подходит для утвари с антипригарным покрытием, которое легко поцарапать жесткими губками. Он справляется с недавними пригаринами — кашей, соусом, жирной едой — но не уберет многолетний слой нагара.
Использованный чайный пакетик — это не отход, а экологичный и бесплатный способ продлить жизнь вашей посуде, сохранив ее внешний вид.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru