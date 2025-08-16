Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:16

Забудьте про скребки! Вот что удалит нагар за пару часов

Простой способ очистки сковород и кастрюль без химии

Иногда самые простые вещи оказываются лучшими помощниками на кухне. Пригоревшую еду и стойкий нагар на сковородах и кастрюлях можно удалить без скребков и химии — с помощью обычных использованных чайных пакетиков.

Почему чай работает

Секрет — в дубильных веществах (танинах), которыми особенно богат черный чай. Они расщепляют жир и размягчают присохшие остатки еды, действуя как мягкое и безопасное моющее средство.

Как применять метод

  • Положите в пригоревшую посуду 2–3 использованных пакетика чая.
  • Залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрыла нагар.
  • Оставьте на 2–3 часа, а при сильных загрязнениях — на ночь.
  • Слейте воду и протрите мягкой губкой — налет сойдет без усилий.

Для какой посуды подходит

Метод идеально подходит для утвари с антипригарным покрытием, которое легко поцарапать жесткими губками. Он справляется с недавними пригаринами — кашей, соусом, жирной едой — но не уберет многолетний слой нагара.

Использованный чайный пакетик — это не отход, а экологичный и бесплатный способ продлить жизнь вашей посуде, сохранив ее внешний вид.

