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Врач Кутушов: охладиться в жару поможет горячий чай
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Врач Кутушов: охладиться в жару поможет горячий чай

Врач-токсиколог Михаил Кутушов предложил эффективный и необычный метод быстрого охлаждения в жаркую погоду: горячие напитки. Такой подход стимулирует потоотделение, что является естественным механизмом охлаждения тела.

Горячий чай, особенно зеленый, травяной или имбирный, помогает не только охладиться, но и укрепить здоровье и иммунитет. Важно также поддерживать водный баланс, пополняя жидкость для избежания обезвоживания.

Кроме горячих напитков, рекомендуется носить легкую одежду из натуральных тканей и чаще отдыхать в тени, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Robertgombos (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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