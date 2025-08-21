Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Травяной сбор с чабрецом и лавандой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:12

Этот напиток укрепляет сосуды и иммунитет: почему утро лучше начинать с него

Эндокринолог Боброва: чай укрепляет иммунитет, кофе требует умеренности

Многие начинают день с чашки бодрящего напитка. Но действует ли кофе так же, как чай, и что полезнее в долгосрочной перспективе? Эндокринолог Екатерина Боброва в беседе с aif. ru сравнила их влияние на организм.

Чай — мягкий помощник иммунитета
По словам врача, утро лучше встречать с чаем. В нем меньше кофеина, чем в кофе, а значит, он действует мягче.

"Обогащенный антиоксидантами и полифенолами, чай, как черный, так и зеленый, укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов", — отметила Боброва.

Особая ценность чая — аминокислота L-теанин. Она помогает расслабить нервную систему и поддерживает работу сердца, создавая более плавный и мягкий эффект пробуждения.

Кофе — быстрый, но не всегда полезный стимулятор
Кофеин действует быстрее, чем чай, но у него есть и минусы. При употреблении более четырех чашек в день кофе может повысить уровень "плохого" холестерина.

Кроме того:

  • у пожилых людей избыток кофеина способствует потере костной массы;
  • у подростков он нарушает сон;
  • у чувствительных людей вызывает проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой.

Баланс важнее привычек
Эксперт подчеркивает: и чай, и кофе богаты антиоксидантами. Разница лишь в том, что чай действует деликатнее, а кофе бодрит быстрее, но требует умеренности.

