Этот напиток укрепляет сосуды и иммунитет: почему утро лучше начинать с него
Многие начинают день с чашки бодрящего напитка. Но действует ли кофе так же, как чай, и что полезнее в долгосрочной перспективе? Эндокринолог Екатерина Боброва в беседе с aif. ru сравнила их влияние на организм.
Чай — мягкий помощник иммунитета
По словам врача, утро лучше встречать с чаем. В нем меньше кофеина, чем в кофе, а значит, он действует мягче.
"Обогащенный антиоксидантами и полифенолами, чай, как черный, так и зеленый, укрепляет иммунитет и улучшает состояние сосудов", — отметила Боброва.
Особая ценность чая — аминокислота L-теанин. Она помогает расслабить нервную систему и поддерживает работу сердца, создавая более плавный и мягкий эффект пробуждения.
Кофе — быстрый, но не всегда полезный стимулятор
Кофеин действует быстрее, чем чай, но у него есть и минусы. При употреблении более четырех чашек в день кофе может повысить уровень "плохого" холестерина.
Кроме того:
- у пожилых людей избыток кофеина способствует потере костной массы;
- у подростков он нарушает сон;
- у чувствительных людей вызывает проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой.
Баланс важнее привычек
Эксперт подчеркивает: и чай, и кофе богаты антиоксидантами. Разница лишь в том, что чай действует деликатнее, а кофе бодрит быстрее, но требует умеренности.
