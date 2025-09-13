Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чашка чая
Чашка чая
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:38

Чай теряет душу: где хранение превращает ароматный напиток в пустышку

Профессор Мойсеяк назвала главные ошибки хранения чайных пакетиков

Неправильное хранение чайных пакетиков может обернуться не только потерей аромата и цвета, но и привести к микробиологической порче продукта. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета Росбиотех Марина Мойсеяк.

Опасность холодильника

По словам эксперта, главная ошибка — держать чай в холодильнике.

"Если постоянно доставать упаковку, перепады температуры вызывают образование конденсата на листьях. Это становится причиной микробиологической порчи", — объяснила Мойсеяк.

Оптимальные условия хранения: температура от 0 до 18 градусов, полки в хорошо проветриваемом помещении, подальше от плиты, микроволновки или чайника.

Свет и запахи — враги чая

Важен и световой режим. Солнечные лучи разрушают эфирные масла, из-за чего теряется тонкий аромат напитка. Поэтому хранить чай лучше в темноте.

Отдельная рекомендация касается запахов.

"Чайные листья легко впитывают ароматы, поэтому их нельзя держать рядом со специями и пряностями", — отметила технолог.

Лучшие ёмкости для хранения

Мойсеяк советует пересыпать чай — как листовой, так и пакетированный — в специальные банки:

  • стеклянные,

  • керамические,

  • фарфоровые.

Жестяные банки тоже подойдут, но при долгом хранении чай может приобрести металлический привкус. Чтобы избежать этого, упаковку можно дополнительно проложить пергаментной бумагой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Стилисты назвали балетки с квадратным носком ключевым акцентом в женском гардеробе этой осени сегодня в 21:08

Скромная обувь, которая заставила модных критиков заговорить

Осень 2025 обещает быть стильной с черными брюками и балетками с квадратным носком. Узнайте, как их сочетать для создания безупречного образа.

Читать полностью » Учёные Университета Джона Хопкинса: повышенный уровень железа в мозге предсказывает риск когнитивных нарушений сегодня в 20:58

Железо может стать ключом к лечению Альцгеймера: что это значит для пациентов

Новое исследование демонстрирует, как уровень железа в мозге может предсказать риск когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера. Узнайте, каким образом QSM меняет подход к диагностике.

Читать полностью » ЮНИСЕФ: в мире число детей с ожирением превысило количество с недостаточным весом сегодня в 19:46

От тарелки к больнице: как еда убивает детей быстрее, чем её нехватка

Избыточный вес у детей достиг угрожающих масштабов: 391 миллион подростков страдает от ожирения. Прочитайте о причинах и возможных решениях проблемы.

Читать полностью » ВПЧ типов 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки сегодня в 18:43

Опасность, которой не избежать: почему ВПЧ настигает почти каждую

Каждая третья женщина сталкивается с раком шейки матки. Узнайте, как избежать этой опасности и что делать при положительном тесте на ВПЧ.

Читать полностью » ВОЗ: в мире более 500 миллионов человек живут с предиабетом сегодня в 18:10

Утренняя усталость может быть не от недосыпа: не пропустите первый сигнал опасной болезни

Первые признаки предиабета часто проявляются именно утром. Узнайте, какие пять сигналов не стоит игнорировать, чтобы не упустить момент.

Читать полностью » Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии сегодня в 17:53

Переспелый плод — скрытая угроза: чем рискуют любители авокадо

Авокадо может влиять на давление и сердце, но всё ли так однозначно? Разбираемся, какие эффекты подтверждены наукой, а какие — миф.

Читать полностью » Диетолог Анна Белоусова: шоколад и молочные продукты помогают снизить стресс сегодня в 17:39

Сладкий щит от тревоги: как обычные продукты работают сильнее успокоительных

Узнайте, как правильное питание с шоколадом и молочными продуктами может снизить стресс и повысить вашу стрессоустойчивость. Важные советы диетолога!

Читать полностью » Иммунолог Надежда Логина: осенью аллергия обостряется из-за плесневых грибов сегодня в 16:37

Чихать будете до заморозков: аллергия не спешит уходить вместе с летом

С наступлением осени аллергики столкнутся с новыми вызовами. Узнайте о правилах борьбы с плесенью и как минимизировать дискомфорт от аллергии!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Историк Викерс о возвращении Гарри в Великобританию: королевская семья больше не доверяет ему
Наука

Археологи нашли древний совет Римской империи в Лаодикии
Туризм

Туроператоры предупреждают о временном росте цен на поездки в Китай из-за ажиотажа
Садоводство

Озимый лук даёт более ранний и крупный урожай
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: высокий холестерин возможен даже при здоровом образе жизни
Авто и мото

МВД России определило правила безопасной высадки из автомобиля
Дом

В Древней Руси соль использовали в обрядах и не давали в долг — этнографы о поверьях
Красота и здоровье

Хелен Миррен использует яркие оттенки для сохранения свежести образа после 60 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet