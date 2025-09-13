Чай теряет душу: где хранение превращает ароматный напиток в пустышку
Неправильное хранение чайных пакетиков может обернуться не только потерей аромата и цвета, но и привести к микробиологической порче продукта. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета Росбиотех Марина Мойсеяк.
Опасность холодильника
По словам эксперта, главная ошибка — держать чай в холодильнике.
"Если постоянно доставать упаковку, перепады температуры вызывают образование конденсата на листьях. Это становится причиной микробиологической порчи", — объяснила Мойсеяк.
Оптимальные условия хранения: температура от 0 до 18 градусов, полки в хорошо проветриваемом помещении, подальше от плиты, микроволновки или чайника.
Свет и запахи — враги чая
Важен и световой режим. Солнечные лучи разрушают эфирные масла, из-за чего теряется тонкий аромат напитка. Поэтому хранить чай лучше в темноте.
Отдельная рекомендация касается запахов.
"Чайные листья легко впитывают ароматы, поэтому их нельзя держать рядом со специями и пряностями", — отметила технолог.
Лучшие ёмкости для хранения
Мойсеяк советует пересыпать чай — как листовой, так и пакетированный — в специальные банки:
-
стеклянные,
-
керамические,
-
фарфоровые.
Жестяные банки тоже подойдут, но при долгом хранении чай может приобрести металлический привкус. Чтобы избежать этого, упаковку можно дополнительно проложить пергаментной бумагой.
