Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чай с солью
Чай с солью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:28

Какой чай дольше всего живёт в термосе: правила для здоровья и вкуса

Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе

Горячий чай в термосе кажется идеальным спутником в дороге или на работе. Но хранить его слишком долго небезопасно: напиток теряет полезные свойства и может даже навредить здоровью. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.

Сколько времени чай сохраняет пользу

По словам эксперта, вакуумная конструкция термоса удерживает тепло в среднем 6-12 часов. Однако чай не остаётся полезным всё это время.

  • Чёрный чай: сохраняет вкус и пользу около 4 часов. Потом танины разрушаются, появляется горечь, снижаются антиоксидантные свойства.

  • Зелёный чай: менее устойчив, уже через 3-4 часа теряет свежий аромат и становится горьким.

  • Травяные настои (мята, ромашка): держатся до 6 часов.

  • Фруктовые чаи: в тепле быстро начинают бродить, особенно с сахаром.

  • Чай с лимоном: кислота слегка замедляет порчу, но не дольше 4-5 часов.

  • Чай с молоком: хранить не более 2 часов — тёплая среда идеально подходит для развития бактерий.

"Даже если напиток выглядит нормально, он может вызвать расстройство желудка", — предупредила Мойсеяк.

На что влияет материал термоса

Мойсеяк подчеркнула, что качество и материал термоса тоже важны:

  • Стеклянный термос лучше всего сохраняет вкус.

  • Нержавеющая сталь может придавать металлический оттенок.

  • Пластик при нагреве способен выделять токсичные вещества.

Простые правила безопасности

Эксперт советует придерживаться трёх базовых принципов:

  1. Заваривайте только свежий чай.

  2. Не храните напиток дольше 4 часов.

  3. Выбирайте качественный термос.

"Лучше вылить оставшийся чай и заварить новый, чем рисковать здоровьем", — подчеркнула профессор.

История в тему

В июне стало известно, что житель Тайваня отравился тяжёлыми металлами после многолетнего использования старого термоса с признаками коррозии. Мужчина ежедневно наливал в него чай, кофе и соки — кислые напитки ускорили выделение токсинов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ЮНИСЕФ: в мире число детей с ожирением превысило количество с недостаточным весом вчера в 19:46

От тарелки к больнице: как еда убивает детей быстрее, чем её нехватка

Избыточный вес у детей достиг угрожающих масштабов: 391 миллион подростков страдает от ожирения. Прочитайте о причинах и возможных решениях проблемы.

Читать полностью » ВПЧ типов 16 и 18 вызывают около 70% случаев рака шейки матки вчера в 18:43

Опасность, которой не избежать: почему ВПЧ настигает почти каждую

Каждая третья женщина сталкивается с раком шейки матки. Узнайте, как избежать этой опасности и что делать при положительном тесте на ВПЧ.

Читать полностью » ВОЗ: в мире более 500 миллионов человек живут с предиабетом вчера в 18:10

Утренняя усталость может быть не от недосыпа: не пропустите первый сигнал опасной болезни

Первые признаки предиабета часто проявляются именно утром. Узнайте, какие пять сигналов не стоит игнорировать, чтобы не упустить момент.

Читать полностью » Учёные из Мексики связали употребление авокадо с 17% снижением риска гипертонии вчера в 17:53

Переспелый плод — скрытая угроза: чем рискуют любители авокадо

Авокадо может влиять на давление и сердце, но всё ли так однозначно? Разбираемся, какие эффекты подтверждены наукой, а какие — миф.

Читать полностью » Диетолог Анна Белоусова: шоколад и молочные продукты помогают снизить стресс вчера в 17:39

Сладкий щит от тревоги: как обычные продукты работают сильнее успокоительных

Узнайте, как правильное питание с шоколадом и молочными продуктами может снизить стресс и повысить вашу стрессоустойчивость. Важные советы диетолога!

Читать полностью » Иммунолог Надежда Логина: осенью аллергия обостряется из-за плесневых грибов вчера в 16:37

Чихать будете до заморозков: аллергия не спешит уходить вместе с летом

С наступлением осени аллергики столкнутся с новыми вызовами. Узнайте о правилах борьбы с плесенью и как минимизировать дискомфорт от аллергии!

Читать полностью » Ферганская долина остаётся центром ремёсел и культуры Узбекистана вчера в 16:17

Сердце Узбекистана бьётся здесь: почему Фергану называют "узором Востока"

Ферганская долина — это жемчужина Узбекистана, где история, культура и природа переплетаются. Откройте для себя ее секреты через традиции, уникальные ремесла и вкуснейшие плоды.

Читать полностью » Названы популярные ароматы на осень 2025: ваниль, древесные и пряные ноты вчера в 16:02

Ошибка с парфюмом, которая стоит стойкости: как избежать главного провала

Хочется согреться не только одеждой, но и ароматом? Осень — идеальное время, чтобы выбрать новые духи и добавить в жизнь немного уюта.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Принц Уильям рассказал о характерах своих детей
Наука

В Турции обнаружили древнюю печать бронзового века в Карахёюке
Авто и мото

Водители СССР применяли запасные предохранители для ремонта электрики автомобилей
Садоводство

Осенняя посадка флоксов помогает сохранить пышное цветение на годы вперёд
Дом

Эксперты по хранению: старые бумаги и ненужная одежда занимают пространство и провоцируют стресс
Туризм

Блогер: зарубежные мужчины ничем не лучше российских — мифы не работают
Авто и мото

МВД России объяснило штраф за видеорегистратор на дороге
Питомцы

Владимир Голубев: доминирование над собакой не работает и вредит отношениям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet