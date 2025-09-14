Какой чай дольше всего живёт в термосе: правила для здоровья и вкуса
Горячий чай в термосе кажется идеальным спутником в дороге или на работе. Но хранить его слишком долго небезопасно: напиток теряет полезные свойства и может даже навредить здоровью. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала профессор кафедры технологий бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк.
Сколько времени чай сохраняет пользу
По словам эксперта, вакуумная конструкция термоса удерживает тепло в среднем 6-12 часов. Однако чай не остаётся полезным всё это время.
-
Чёрный чай: сохраняет вкус и пользу около 4 часов. Потом танины разрушаются, появляется горечь, снижаются антиоксидантные свойства.
-
Зелёный чай: менее устойчив, уже через 3-4 часа теряет свежий аромат и становится горьким.
-
Травяные настои (мята, ромашка): держатся до 6 часов.
-
Фруктовые чаи: в тепле быстро начинают бродить, особенно с сахаром.
-
Чай с лимоном: кислота слегка замедляет порчу, но не дольше 4-5 часов.
-
Чай с молоком: хранить не более 2 часов — тёплая среда идеально подходит для развития бактерий.
"Даже если напиток выглядит нормально, он может вызвать расстройство желудка", — предупредила Мойсеяк.
На что влияет материал термоса
Мойсеяк подчеркнула, что качество и материал термоса тоже важны:
-
Стеклянный термос лучше всего сохраняет вкус.
-
Нержавеющая сталь может придавать металлический оттенок.
-
Пластик при нагреве способен выделять токсичные вещества.
Простые правила безопасности
Эксперт советует придерживаться трёх базовых принципов:
-
Заваривайте только свежий чай.
-
Не храните напиток дольше 4 часов.
-
Выбирайте качественный термос.
"Лучше вылить оставшийся чай и заварить новый, чем рисковать здоровьем", — подчеркнула профессор.
История в тему
В июне стало известно, что житель Тайваня отравился тяжёлыми металлами после многолетнего использования старого термоса с признаками коррозии. Мужчина ежедневно наливал в него чай, кофе и соки — кислые напитки ускорили выделение токсинов.
