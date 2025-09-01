Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Морс из облепихи с чабрецом и шиповником
Морс из облепихи с чабрецом и шиповником
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:01

Чайная магия: добавьте это, и ваша иммунная система скажет вам спасибо – вот три секрета

Витаминная атака: как превратить обычный чай в эликсир здоровья с помощью трех чудо-ингредиентов

Чай — один из самых популярных напитков в России, который пользуется заслуженной любовью не только благодаря своему вкусу и аромату, но и множеству полезных свойств для здоровья. Этот напиток способен оказывать благоприятное воздействие на организм, улучшая его общее состояние и помогая бороться с рядом заболеваний. Но чтобы усилить эти положительные эффекты, можно добавить в чай различные полезные добавки, которые сделают напиток ещё более целебным.

Шиповник — источник витамина C

Одним из самых полезных ингредиентов для чая является шиповник. Шиповник славится своим высоким содержанием витамина C, который помогает укрепить иммунную систему, улучшить состояние кожи и ускорить восстановление тканей. Этот витамин является мощным антиоксидантом, защищающим организм от воздействия свободных радикалов, что замедляет процессы старения и укрепляет сосуды. Даже если часть витамина C разрушится при кипячении, его всё равно остаётся достаточно в шиповнике, чтобы поддерживать организм в зимний период.

Помимо витамина C, шиповник содержит в себе полезные органические кислоты, пектины, каротиноиды и другие вещества, которые способствуют улучшению работы пищеварительной системы, очищению организма от токсинов и улучшению обменных процессов. Добавление шиповника в чай — это отличная профилактика простудных заболеваний, а также поддержка здоровья сердца и сосудов.

Облепиха — витаминный комплекс в чашке чая

Ещё одним замечательным дополнением для чая является облепиха. Этот уникальный плод богат витаминами A, C и E, а также незаменимыми жирными кислотами и микроэлементами, такими как магний и кальций. Витамин A, который содержится в облепихе, способствует поддержанию здоровья слизистых оболочек, а также улучшает зрение. Витамин C, как и в шиповнике, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям.

Но облепиха полезна не только благодаря витаминам. Этот плод обладает мощными антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить воспаления, улучшить состояние кожи, а также ускоряют заживление ран. Облепиха идеально подходит для восстановления после болезней и для общего укрепления организма. Внесение её в состав чая способствует не только укреплению иммунной системы, но и улучшению состояния кожи, поддерживая её молодость и эластичность.

Имбирь — не только для согрева

Имбирь является ещё одной замечательной добавкой в чай, которая обладает множеством полезных свойств. Он известен своим согревающим эффектом, но его преимущества далеко не ограничиваются этим. Имбирь помогает ускорить кровообращение, стимулируя обмен веществ и улучшая циркуляцию крови. Это свойство полезно для поддержания нормальной работы сердечно-сосудистой системы и для борьбы с отеками.

Имбирь также обладает бактерицидными и противовирусными свойствами. Он помогает организму бороться с инфекциями, укрепляет иммунную систему и ускоряет процесс выздоровления. Этот корень активно используется для улучшения пищеварения, он способствует повышению аппетита, улучшает переваривание пищи и помогает при проблемах с желудком. Также имбирь обладает успокаивающим эффектом, снимает стресс и тревожность.

Чай с добавками — идеальный способ укрепить здоровье

Когда шиповник, облепиха и имбирь объединяются в чашке чая, они не только обогащают его вкус, но и превращают этот напиток в настоящий источник здоровья. Такой чай помогает укрепить иммунитет, улучшить состояние кожи, ускорить пищеварение и повысить общий тонус организма. Это отличная альтернатива кофе и сладким напиткам, а также прекрасная поддержка для организма в холодное время года, когда иммунная система нуждается в дополнительной поддержке.

Три интересных факта

  1. Шиповник используется не только в качестве добавки в чай, но и как основа для целебных настоев, отваров и экстрактов, которые помогают при различных заболеваниях, таких как простуда, гипертония и болезни суставов.
  2. Облепиха широко применяется в косметологии благодаря своим увлажняющим и омолаживающим свойствам. Она часто используется в составе кремов и масок для улучшения состояния кожи.
  3. Имбирь имеет долгую историю использования в традиционной медицине разных стран. Он не только применяется для лечения простуды и болезней желудка, но и активно используется в качестве естественного средства для борьбы с усталостью и для повышения энергии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гранат с косточками: польза для пищеварения, кожи и иммунитета раскрыта врачом сегодня в 10:20

Съедайте гранат каждый день: раскройте секрет крепкого здоровья и неувядающей молодости

Врач-диетолог рассказал о невероятной пользе граната для здоровья. Гранат- кладезь витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет и замедляет старение!

Читать полностью » Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей сегодня в 9:32

Красивые, но токсичные: что скрывают яркие фломастеры

Врач объяснила, какие канцтовары могут вызвать аллергию и расстройство пищеварения у детей. Как выбрать безопасные ручки и фломастеры?

Читать полностью » Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья сегодня в 9:20

Осенняя хандра отступит: этот витаминный щит спасет от упадка сил – простой способ укрепить иммунитет

Осенью особенно важны витамины D, C и группы B для поддержки иммунитета и метаболизма. Узнайте, как избежать дефицита и укрепить здоровье с помощью правильного питания.

Читать полностью » Педиатр Анастасия Колчина назвала причины проблем с ЖКТ у первоклассников сегодня в 8:29

Эти продукты помогут первокласснику справиться со школьным стрессом

Врач объяснила, почему у первоклассников возникают боли в животе и потеря аппетита. Как питание и школьный стресс влияют на ЖКТ?

Читать полностью » Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой сегодня в 8:20

Вода – главный союзник кофе: раскрываем секрет здорового употребления кофейного напитка

Нефролог рассказала, как правильно пить кофе для здоровья почек. 4 чашки в день могут быть полезны, если запивать водой и пить без сахара!

Читать полностью » В Китае зафиксирована новая волна заражений лихорадкой чикунгунья сегодня в 7:26

Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

Врач предупредила туристов о странах, где легко подхватить лихорадку чикунгунья. Где риск заразиться особенно высок и как защититься?

Читать полностью » Сколько овощей и фруктов нужно есть в день: советы профессора Кириленко сегодня в 7:20

Съедайте не больше двух: вот что произойдет с вашим телом, если есть слишком много яблок

Доктор Кириленко рассказал, сколько яблок можно съедать в день без вреда для здоровья. Узнайте о максимальной безопасной норме, различиях между кислыми и сладкими яблоками, а также о полезных свойствах яблок.

Читать полностью » Врач Кайван Хан назвал симптомы заболеваний ЖКТ, которые нельзя игнорировать сегодня в 6:23

Потеря веса без диет: когда организм сигнализирует о скрытой беде

Врач предупредил: даже обычный запор или диарея могут быть сигналом серьёзной болезни. Какие ещё симптомы должны насторожить?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Агрономы рекомендовали рожь, вику и горчицу как эффективную смесь сидератов
Питомцы

Кошки стимулируют лактацию лапками: исследование поведения животных
Садоводство

Почему слои опилок и травы спасают компост от азотного голодания
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение пуловер эффективным для мышц груди
Еда

Как приготовить пшенную кашу на молоке для укрепления иммунитета
Авто и мото

В России с 1 сентября вступили в силу обновлённые правила работы автосервисов
Дом

Почему клопы возвращаются после обработки квартиры
Еда

Как приготовить чебуреки с мясом и луком на заварном тесте в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru