Чай в пакетика-пирамидках
© flickr.com by Pasi Mammela is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:08

Каждый глоток — загадка: что именно попадает в организм вместе с пакетированным чаем

Врачи предупредили о риске флюороза при ежедневном употреблении пакетированного чая

Когда мы опускаем пакетик в кружку и заливаем его кипятком, напиток окрашивается буквально за секунды. Удобно, быстро, привычно. Но мало кто задумывается, что именно скрывается в этих пакетиках и насколько безопасно делать их основным источником чая в рационе.

Что на самом деле в пакетиках?

Расхожее мнение о том, что туда кладут исключительно мусор или опавшие листья, не совсем верно. Но и до качественного листового чая такому сырью далеко.

  • "Чайная крошка". При переработке и сортировке цельных листьев остаются мелкие частицы, которые называют высевками или пылью. Именно они чаще всего попадают в пакетики. Их главный плюс для производителей — быстрый и насыщенный настой. Минус — отсутствие глубины вкуса и аромата.
  • Старые листья. Для элитных сортов берут молодые флеши — верхние листочки, богатые эфирными маслами. В пакетики чаще отправляют грубые нижние листья, насыщенные дубильными веществами.
  • Стебли и веточки. В массе "пыли" нередко встречаются древесные частицы, которые никак не украшают вкус.

По сути, пакетированный чай — это "вторичный продукт" чайной промышленности, не являющийся ядом, но и не претендующий на высокое качество.

Почему не стоит пить его ежедневно

Редкая чашка большого вреда не принесёт. Но если заменять пакетиками почти всю жидкость в рационе, это может привести к неприятным последствиям.

1. Избыток фтора

Старые листья активно накапливают фтор из почвы. Чем мельче сырьё, тем выше концентрация фторидов в готовом настое. Постоянное употребление может спровоцировать флюороз — заболевание, при котором страдают зубы и кости. Эмаль покрывается пятнами, а кости становятся более хрупкими.

2. Высокая доля дубильных веществ

Быстро экстрагируемая пыль выделяет слишком много танинов за короткое время. Это приводит к:

  • ухудшению усвоения железа из пищи, что увеличивает риск анемии;
  • раздражению слизистой желудка, изжоге или запорам, особенно если пить крепкий чай натощак.

3. Искусственные добавки

Чтобы замаскировать низкое качество, производители нередко добавляют ароматизаторы ("бергамот", "персик"), а иногда и красители для яркого цвета. Отдельная тема — материалы пакетиков: они могут содержать пластик или быть обработаны соединениями, которые при контакте с кипятком выделяют микрочастицы в напиток.

Как уменьшить вред

  • Выбирайте бренды, где в составе указано "чай листовой" или "мелкий лист", а не ароматизаторы в первых строках.
  • Обращайте внимание на материал пакетиков — бумага или биоразлагаемые волокна предпочтительнее пластика.
  • Не заваривайте пакетик дольше 3-5 минут.
  • Избегайте крепкого чая натощак.
  • Чередуйте пакетированный чай с другими напитками — водой, компотами, листовым чаем.

Листовой чай: медленнее, но полезнее

Да, заваривание листового чая требует немного больше времени. Но разница заметна сразу: мягкий вкус, насыщенный аромат и отсутствие лишних добавок. Если хочется по-настоящему насладиться напитком и при этом не переживать за здоровье, листовой чай станет более разумным выбором.

