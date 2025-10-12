Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Творог с орехами и льняными семенами
Творог с орехами и льняными семенами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:26

На вкус полезно, а на деле — вред: завтрак, от которого кальций уходит в трубу

Крепкий чай мешает организму усваивать кальций — мнение гастроэнтеролога

Многие начинают утро с привычного сочетания — чашки чая и порции творога. Однако гастроэнтерологи предупреждают: такое сочетание не всегда полезно, особенно если вы рассчитываете на укрепление костей и пополнение запасов кальция.

"Крепкий чай способен снижать усвоение кальция", — пояснила гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с NEWS.ru.

Почему чай мешает усвоению кальция

Главная причина кроется в дубильных веществах (танинах), содержащихся в чае. Эти соединения придают напитку терпкий вкус, но обладают способностью связывать кальций и железо, образуя труднорастворимые комплексы. В результате минералы хуже всасываются в кишечнике и выводятся из организма.

Учёные из Университета Теннесси изучили влияние танинов и подтвердили: регулярное употребление крепкого чая вместе с продуктами, богатыми кальцием, снижает его биодоступность.

Для здорового человека, который получает минералы из разных источников, это не критично. Но при определённых состояниях стоит быть осторожнее.

Кому нельзя сочетать чай и творог

Если рацион ограничен или есть заболевания, влияющие на обмен веществ, лучше разносить приём чая и кальцийсодержащих продуктов минимум на 30-40 минут.

В группу риска входят:

• люди с риском остеопороза;
• страдающие анемией;
• придерживающиеся строгих диет или однообразного питания.

В этих случаях даже небольшие нарушения усвоения кальция могут привести к его дефициту.

Что ещё мешает усвоению кальция

Чай — не единственный продукт, который снижает биодоступность кальция. Существует целый ряд напитков и блюд, мешающих организму усваивать этот важный минерал.

Продукты, мешающие усвоению кальция Продукты, улучшающие усвоение кальция
Крепкий чай, кофе Рыба (лосось, сардины)
Газированные напитки Яйца
Избыток соли Кисломолочные продукты (кефир, йогурт)
Шпинат, щавель (из-за щавелевой кислоты) Орехи, семена, зелень

Кофеин и фосфорные кислоты, содержащиеся в кофе и "газировке", также способствуют выведению кальция. А вот витамины D и K, белки и жирные кислоты из рыбы, орехов и яиц, наоборот, помогают его усвоению.

Как правильно сочетать продукты с кальцием

Чтобы извлечь максимум пользы из творога, сыра и других источников кальция, важно соблюдать несколько простых правил.

Советы шаг за шагом

  1. Не запивайте творог чаем или кофе. Лучше выпить напиток через 30-40 минут после еды.

  2. Добавляйте в рацион продукты с витамином D - рыбу, яйца, сливочное масло: он помогает усваивать кальций.

  3. Не злоупотребляйте солью. Избыток натрия мешает удержанию кальция в организме.

  4. Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам. В них кальций уже находится в легко усвояемой форме.

  5. Пейте больше воды. Она помогает поддерживать минеральный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запивать творог крепким чаем.
• Последствие: снижение усвоения кальция.
• Альтернатива: чай спустя 40 минут или травяной настой без танинов.

• Ошибка: сочетать кофе и молочные продукты.
• Последствие: потеря части кальция из-за кофеина.
• Альтернатива: зелёный чай, цикорий или тёплое молоко с мёдом.

• Ошибка: есть творог на голодный желудок при гастрите.
• Последствие: раздражение слизистой.
• Альтернатива: добавляйте ягоды, мёд или немного овсянки.

А что если пить чай слабым?

Слабозаваренный чай содержит меньше танинов, поэтому его влияние на усвоение кальция минимально. Если вы не можете отказаться от привычного напитка, делайте заварку менее концентрированной и избегайте добавления сахара — он тоже снижает усвоение минералов.

Хорошей альтернативой станут травяные чаи - например, из ромашки, шиповника или липы. Они не содержат дубильных веществ и при этом поддерживают пищеварение.

Плюсы и минусы сочетания чая и творога

Плюсы Минусы
Улучшает вкус и утоляет жажду Танин снижает усвоение кальция
Помогает пищеварению (при слабом чае) Не подходит людям с остеопорозом
Подходит для лёгкого завтрака При частом сочетании вызывает дефицит минералов

Мифы и правда

Миф 1. Чай нейтрализует пользу молочных продуктов.
Правда: не полностью, но действительно снижает усвоение кальция.

Миф 2. Если добавить в чай молоко, эффект исчезнет.
Правда: молоко частично связывает танины, но не полностью.

Миф 3. Творог с зелёным чаем безопасен.
Правда: зелёный чай тоже содержит танины, хоть и меньше, чем чёрный.

Интересные факты

• Учёные выяснили, что у людей, употребляющих более пяти чашек крепкого чая в день, уровень кальция в костях на 10-15% ниже.
• Кальций лучше усваивается утром, поэтому завтрак с творогом — действительно полезная привычка, если не запивать его чаем.
• Витамин D усиливает действие кальция почти вдвое — сочетание творога с яйцом или рыбой считается идеальным.

FAQ

Можно ли пить чай после творога?
Да, но лучше подождать 30-40 минут.

Какой чай безопаснее для усвоения кальция?
Травяной, слабый зелёный или белый чай.

Можно ли заменить чай кофе?
Нет, кофе также мешает усвоению кальция. Лучше пить воду, цикорий или травяные настои.

Сколько кальция в твороге?
В 100 г творога содержится около 120-150 мг кальция.

Какие продукты улучшают усвоение кальция?
Рыба, орехи, кефир, йогурт, яйца и зелень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Поварское сообщество: неправильная обжарка и старые специи крадут вкус еды сегодня в 14:51
Даже свежие продукты не спасут: 8 привычек, которые крадут вкус прямо с тарелки

Даже самые свежие продукты могут оказаться безвкусными, если допустить одну из этих кулинарных ошибок. Разбираем восемь причин и реальные способы вернуть яркий вкус блюдам.

Читать полностью » Говядина с черносливом по рецепту шеф-повара получается нежной и сочной сегодня в 14:35
Аромат, от которого текут слюнки: как превратить обычную говядину в праздничное блюдо

Нежная говядина, тушёная с черносливом, — блюдо, которое пахнет праздником. Рассказываем, как добиться идеальной мягкости и насыщенного вкуса.

Читать полностью » Пирожное Картошка из печенья со сгущёнкой не требуют выпечки сегодня в 14:32
Шокирующая простота: из обычного печенья получается легендарное пирожное за 20 минут

Домашнее пирожное "Картошка" из печенья и сгущёнки — вкус детства, который легко приготовить за 20 минут. Без духовки, но с орехами и шоколадным ароматом.

Читать полностью » Коржи на сковороде без духовки станут отличной основой для любого торта сегодня в 13:29
Революция в выпечке: торты теперь жарят как блины — и они вкуснее обычных

Быстрые коржи для торта на сковороде — спасение, когда нет духовки. Мягкие, пышные и ароматные, они станут основой любого домашнего десерта.

Читать полностью » Салат с кальмарами и кукурузой сохраняет полезные свойства при варке в течение 1-2 минут сегодня в 13:26
90 калорий на 100 грамм — салат с кальмарами стал хитом среди диетологов

Нежный салат с кальмарами и кукурузой — быстрый рецепт, который выручит в любой ситуации. Всего 30 минут — и на столе лёгкое блюдо с морским вкусом.

Читать полностью » Салат с треской, картофелем и яйцом сохраняет полезные свойства рыбы при варке сегодня в 12:23
Простая рыба в салате затмила дорогие морепродукты: кулинары поделились секретом

Нежный салат с треской, картошкой и яйцом — простое блюдо с морским акцентом. Рассказываем, как приготовить его правильно и сделать праздничным.

Читать полностью » Салат с курицей и плавленым сыром сохраняет форму при правильном охлаждении сегодня в 12:20
Плавленый сыр в салате творит чудеса: эксперты показали, как превратить обычный ужин в праздник

Нежный и сытный салат с курицей и плавленым сыром — идеальное блюдо из простых ингредиентов. Лёгкий, доступный и всегда к месту.

Читать полностью » Сметанный торт по классическому рецепту делает десерт воздушным и тающим во рту сегодня в 11:17
Классика, которая не стареет: торт из трёх ингредиентов покорил миллионы сердец

Классический сметанный торт — идеальный баланс между простотой и вкусом. Узнайте, как сделать его нежным, воздушным и по-настоящему домашним.

Читать полностью »

Новости
СФО
В результате столкновения катера и корабля на Байкале трое погибло и один пропал без вести
ПФО
В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале
Авто и мото
75% водителей неправильно используют ручник
ПФО
Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске
Авто и мото
ГИБДД зафиксировала резкий рост ДТП из-за неправильной парковки на обочинах
Красота и здоровье
Дерматолог Хоуп Митчелл: перхоть на бровях неопасна, но требует правильного ухода
ДФО
В Гидрометцентре предупредили о морозах до –22 °C на Дальнем Востоке
Наука
На острове Парос найдены остатки античных хозяйственных построек возле эллинистической башни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet