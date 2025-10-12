На вкус полезно, а на деле — вред: завтрак, от которого кальций уходит в трубу

Многие начинают утро с привычного сочетания — чашки чая и порции творога. Однако гастроэнтерологи предупреждают: такое сочетание не всегда полезно, особенно если вы рассчитываете на укрепление костей и пополнение запасов кальция.

"Крепкий чай способен снижать усвоение кальция", — пояснила гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с NEWS.ru.

Почему чай мешает усвоению кальция

Главная причина кроется в дубильных веществах (танинах), содержащихся в чае. Эти соединения придают напитку терпкий вкус, но обладают способностью связывать кальций и железо, образуя труднорастворимые комплексы. В результате минералы хуже всасываются в кишечнике и выводятся из организма.

Учёные из Университета Теннесси изучили влияние танинов и подтвердили: регулярное употребление крепкого чая вместе с продуктами, богатыми кальцием, снижает его биодоступность.

Для здорового человека, который получает минералы из разных источников, это не критично. Но при определённых состояниях стоит быть осторожнее.

Кому нельзя сочетать чай и творог

Если рацион ограничен или есть заболевания, влияющие на обмен веществ, лучше разносить приём чая и кальцийсодержащих продуктов минимум на 30-40 минут.

В группу риска входят:

• люди с риском остеопороза;

• страдающие анемией;

• придерживающиеся строгих диет или однообразного питания.

В этих случаях даже небольшие нарушения усвоения кальция могут привести к его дефициту.

Что ещё мешает усвоению кальция

Чай — не единственный продукт, который снижает биодоступность кальция. Существует целый ряд напитков и блюд, мешающих организму усваивать этот важный минерал.

Продукты, мешающие усвоению кальция Продукты, улучшающие усвоение кальция Крепкий чай, кофе Рыба (лосось, сардины) Газированные напитки Яйца Избыток соли Кисломолочные продукты (кефир, йогурт) Шпинат, щавель (из-за щавелевой кислоты) Орехи, семена, зелень

Кофеин и фосфорные кислоты, содержащиеся в кофе и "газировке", также способствуют выведению кальция. А вот витамины D и K, белки и жирные кислоты из рыбы, орехов и яиц, наоборот, помогают его усвоению.

Как правильно сочетать продукты с кальцием

Чтобы извлечь максимум пользы из творога, сыра и других источников кальция, важно соблюдать несколько простых правил.

Советы шаг за шагом

Не запивайте творог чаем или кофе. Лучше выпить напиток через 30-40 минут после еды. Добавляйте в рацион продукты с витамином D - рыбу, яйца, сливочное масло: он помогает усваивать кальций. Не злоупотребляйте солью. Избыток натрия мешает удержанию кальция в организме. Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам. В них кальций уже находится в легко усвояемой форме. Пейте больше воды. Она помогает поддерживать минеральный баланс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запивать творог крепким чаем.

• Последствие: снижение усвоения кальция.

• Альтернатива: чай спустя 40 минут или травяной настой без танинов.

• Ошибка: сочетать кофе и молочные продукты.

• Последствие: потеря части кальция из-за кофеина.

• Альтернатива: зелёный чай, цикорий или тёплое молоко с мёдом.

• Ошибка: есть творог на голодный желудок при гастрите.

• Последствие: раздражение слизистой.

• Альтернатива: добавляйте ягоды, мёд или немного овсянки.

А что если пить чай слабым?

Слабозаваренный чай содержит меньше танинов, поэтому его влияние на усвоение кальция минимально. Если вы не можете отказаться от привычного напитка, делайте заварку менее концентрированной и избегайте добавления сахара — он тоже снижает усвоение минералов.

Хорошей альтернативой станут травяные чаи - например, из ромашки, шиповника или липы. Они не содержат дубильных веществ и при этом поддерживают пищеварение.

Плюсы и минусы сочетания чая и творога

Плюсы Минусы Улучшает вкус и утоляет жажду Танин снижает усвоение кальция Помогает пищеварению (при слабом чае) Не подходит людям с остеопорозом Подходит для лёгкого завтрака При частом сочетании вызывает дефицит минералов

Мифы и правда

Миф 1. Чай нейтрализует пользу молочных продуктов.

Правда: не полностью, но действительно снижает усвоение кальция.

Миф 2. Если добавить в чай молоко, эффект исчезнет.

Правда: молоко частично связывает танины, но не полностью.

Миф 3. Творог с зелёным чаем безопасен.

Правда: зелёный чай тоже содержит танины, хоть и меньше, чем чёрный.

Интересные факты

• Учёные выяснили, что у людей, употребляющих более пяти чашек крепкого чая в день, уровень кальция в костях на 10-15% ниже.

• Кальций лучше усваивается утром, поэтому завтрак с творогом — действительно полезная привычка, если не запивать его чаем.

• Витамин D усиливает действие кальция почти вдвое — сочетание творога с яйцом или рыбой считается идеальным.

FAQ

Можно ли пить чай после творога?

Да, но лучше подождать 30-40 минут.

Какой чай безопаснее для усвоения кальция?

Травяной, слабый зелёный или белый чай.

Можно ли заменить чай кофе?

Нет, кофе также мешает усвоению кальция. Лучше пить воду, цикорий или травяные настои.

Сколько кальция в твороге?

В 100 г творога содержится около 120-150 мг кальция.

Какие продукты улучшают усвоение кальция?

Рыба, орехи, кефир, йогурт, яйца и зелень.