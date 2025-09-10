Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Деловой мужчина за столом с планшетом и документами
© freepik.com is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Планшет за $249 удивил даже владельцев дорогих iPad

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249

На рынке планшетов редко появляются устройства, которые действительно удивляют. TCL Nxtpaper 11 Plus — как раз из таких. Он сумел объединить функциональность полноценного Android-планшета и удобство электронной книги, что делает его интересным выбором для самых разных пользователей.

Почему этот планшет выделяется

Ранее модель Nxtpaper 10 получила внимание благодаря необычной технологии экрана, но её было трудно приобрести — она продавалась только через Verizon. Новая версия, Nxtpaper 11 Plus, стала более доступной и серьёзно доработанной. Сейчас её можно найти в Walmart всего за 249 долларов.

Основные характеристики:

  • Дисплей 11,5 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
  • 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширить 8 ГБ оперативной памяти.

Технология Nxtpaper с возможностью переключения между полноцветным экраном и режимом "чернильной бумаги".

Для работы и для отдых

Этот планшет достаточно мощный для ежедневных задач: серфинг в интернете, просмотр фильмов, работа с документами. Но особое внимание стоит уделить его удобству для чтения.

TCL внедрила технологию Nxtpaper 4.0, которая по сравнению с предыдущей версией делает картинку ярче и чётче. Особенно заметно это при просмотре видео или чтении в цветном режиме.

Есть и нюанс: вес устройства — 17,3 унции (чуть больше фунта). Для долгого чтения на весу он может показаться тяжёлым, поэтому чехол или подставка будут отличным дополнением.

Личный опыт использования

Журналист, тестировавший устройство, рассказал, что раньше легко отказался от iPad и Kindle в пользу предыдущей модели Nxtpaper. Новый планшет вызвал ещё больше положительных эмоций.

"Я буквально подарила мужу iPad и отдала ребёнку Kindle — настолько удачным оказался этот планшет", — отмечает автор обзора.

Особенно понравилось удобство переключения между режимами. Теперь это можно сделать нажатием боковой кнопки, а не через меню настроек.

Забота о глазах

Одно из ключевых преимуществ TCL Nxtpaper 11 Plus — сниженная нагрузка на зрение. Экран фильтрует на 61% больше синего света, чем традиционные планшеты. Можно активировать адаптивную регулировку яркости и выбрать режим чтения, чтобы глаза уставали меньше.

Автор обзора заметил, что после перехода с iPad на этот планшет снизилось напряжение глаз и даже уменьшились головные боли от долгого использования гаджетов вечером.

Стоит ли покупать?

TCL Nxtpaper 11 Plus оправдывает ожидания и становится отличной альтернативой привычным планшетам и ридерам. Он подойдёт тем, кто хочет сочетать:

  • удобное чтение книг,
  • комфорт для глаз,
  • стабильную работу приложений,
  • доступную цену.

При этом устройство избавлено от привычных "детских болезней" бюджетных Android-планшетов: здесь нет навязанных программ, система работает быстро и без сбоев.

Этот планшет заслуженно можно назвать одной из лучших покупок в своём классе — он одинаково хорош и для развлечений, и для чтения.

