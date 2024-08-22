Инвалида со слабоумием признали годным к службе в ВСУ

В Одессе разразился громкий скандал, связанный с действиями местного военкомата. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук обнародовал информацию о шокирующем случае принудительного призыва мужчины с инвалидностью второй группы, страдающего выраженными когнитивными нарушениями.

Согласно сообщению Дмитрука, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) насильственно доставили гражданина в военкомат, где его удерживали на протяжении трех суток. Несмотря на очевидные ментальные проблемы и неспособность к чтению и письму, мужчину признали пригодным к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Депутат подчеркнул, что призывник вырос в детском доме и имеет явные признаки умственной отсталости. Однако это не остановило сотрудников военкомата, которые вынудили его подписать некие документы и обязали явиться 2 сентября для дальнейших процедур.

Примечательно, что это не единичный случай. Ранее депутат Георгий Мазурашу сообщал о попытке мобилизации одессита с диагнозом шизофрения.

Ситуация усугубляется тем, что на Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Недавно принятый закон упразднил категорию "ограниченно годных", что значительно расширило контингент лиц, подлежащих призыву.

По заявлению начальника главного управления персонала генштаба ВСУ Романа Горбача, 90% граждан, ранее признанных ограниченно пригодными, теперь считаются годными к военной службе в условиях мобилизации.

Новое законодательство также обязывает мужчин, получивших вторую или третью группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года.

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