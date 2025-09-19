Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili is licensed under CC BY-SA 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:50

Хинкали, вино и серные бани: почему в Тбилиси невозможно остаться равнодушным

Как почувствовать дух Тбилиси за один день: хинкали, Старый город и бани

Тбилиси удивительным образом соединяет Восток и Запад, сохраняя при этом собственный характер. Этот город легко становится главным впечатлением от путешествия по Грузии. Столица манит любителей истории, архитектуры и искусства, но не меньше радует ценителей вина, национальной кухни, контрастной архитектуры, канатных дорог и бурной ночной жизни.

Город, расположенный на холмах, открывает захватывающие виды практически с любой точки. Здесь легко подняться на смотровые площадки, исследовать старые улочки или отправиться в район бань. Даже недели может не хватить, чтобы обойти все интересные места, а гастрономические открытия ждут буквально на каждом шагу.

1. Статуя Матери Грузии

На гребне Сололаки возвышается алюмивая фигура высотой 20 метров. В одной руке у нее чаша вина для друзей, в другой — меч для врагов. Этот символ прекрасно отражает суть страны: радушие и независимость. Подняться сюда можно пешком или за минуту на канатной дороге из парка Рике.

Обход: спуск по старым мощеным дорожкам позволяет насладиться видами Старого города и заглянуть в кафе с террасами.

2. Рынок на Сухом мосту

Dry Bridge Market — кладовая винтажных вещей и необычных сувениров. Советские значки, старинные книги, редкие реликвии и местные поделки соседствуют с недорогими безделушками. Туристы часто уносят отсюда вещи с историей.

Обход: после прогулки стоит заглянуть в парк 9 апреля — тихий уголок с цветниками и фонтанами.

3. Хинкали в "Пасанаури"

Главное гастрономическое впечатление Тбилиси — хинкали. Эти пельмени с мясом или сыром едят, аккуратно отпивая бульон. В ресторанах "Пасанаури" их готовят особенно вкусно и по демократичным ценам. Лучше всего хинкали сочетаются с местным пивом.

Совет: ближайшее к Старому городу заведение находится на улице Бараташвили.

4. Канатная дорога на Мтацминду

Современная канатная дорога из района Академии наук быстро поднимает на высочайшую точку города. Наверху ждет видовая площадка, телебашня и парк аттракционов. Спуск лучше совершить на историческом фуникулере, который оставит вас в Сололаки.

5. Старый город

Старые улочки Тбилиси сохранили уникальный колорит: деревянные балконы, белье во дворах, церкви разных веков. Часть района уже отреставрирована, например, площадь Гудиашвили, но другая по-прежнему выглядит так же, как столетия назад.

Обход: стоит заглянуть в древние церкви, мечеть и синагогу.

6. Мцхета — древняя столица

В 20 минутах езды от столицы находится Мцхета. Здесь расположены два объекта ЮНЕСКО — храм Джвари на холме и кафедральный собор Светицховели. Это место — духовный центр страны и обязательный пункт для путешественников.

Совет: лучше договориться с таксистом, который поможет объехать обе святыни.

7. Художественный музей Грузии

Новый корпус музея хранит коллекции картин разных эпох. Особая гордость — работы Нико Пиросмани, художника-примитивиста, чьи полотна стали символом грузинской деревни и традиций.

Обход: после музея загляните в винный бар DADI или "Подземелье Гвино", где подают знаменитое вино квеври.

8. Район Ваке

Этот респектабельный квартал редко попадает в туристические маршруты, но именно здесь можно почувствовать атмосферу современной столицы. Главный проспект Чавчавадзе порадует прогулочными аллеями, магазинами и кофейнями.

Обход: парк Мзиури — одно из самых зеленых мест города.

9. Тбилисские бани

Горячие источники стали основой для названия города. Район Абанотубани и его серные бани — визитная карточка Тбилиси. От простых общественных купален до люксовых комплексов с плиткой и мрамором — каждый найдет подходящий вариант.

Обход: рядом скрыт серный водопад — одно из самых живописных мест столицы.

10. Архитектурный "Телеграф"

Советское здание главпочтамта превратилось в отель "Телеграф" с атмосферным баром во внутреннем дворике. Здесь можно оценить сохранившийся модернизм и выпить авторский коктейль.

Совет: после полуночи бар переполнен, а вечеринку можно продолжить в клубах Bassiani или Khidi.

Сравнение: старый и новый Тбилиси

Атмосфера

Старый город

Современные районы

Архитектура

Деревянные дома, церкви

Стеклянные бизнес-центры

Ритм

Спокойный, размеренный

Динамичный, ночная жизнь

Гастрономия

Традиционные рестораны

Кофейни, бары, фьюжн-кухня

Магазины

Ремесленные лавки

Бутики и торговые центры

Советы шаг за шагом

  1. Начните день с прогулки по Старому городу.
  2. Поднимитесь на канатной дороге к Матери Грузии.
  3. Отправьтесь на рынок Сухого моста за сувенирами.
  4. На обед закажите хинкали в "Пасанаури".
  5. После обеда посетите музей или галерею.
  6. Вечером искупайтесь в серной бане.
  7. Завершите день коктейлем в "Телеграфе".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться только Старым городом.
    → Последствие: упустите современную часть столицы.
    → Альтернатива: выделите хотя бы полдня на Ваке или Руставели.
  • Ошибка: брать сувениры в туристических лавках.
    → Последствие: переплата и стандартные вещи.
    → Альтернатива: купить на Dry Bridge Market.
  • Ошибка: отказаться от бань.
    → Последствие: не прочувствуете атмосферу города.
    → Альтернатива: выбрать хотя бы короткую процедуру.

А что если…

Вы приехали всего на один день? Тогда можно составить экспресс-маршрут: канатная дорога, Старый город, хинкали и вечер в банях. Даже за короткое время получится почувствовать дух Тбилиси.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Богатая история и культура

Иногда пробки на дорогах

Разнообразная кухня и вино

Реконструкция некоторых районов

Доступность цен

Туристические толпы в высокий сезон

Теплый климат

Летом может быть слишком жарко

FAQ

Как выбрать баню в Тбилиси?
Есть общественные и частные залы. Для первой поездки подойдут Абанотубани №5 или Gulo Spa.

Сколько стоит канатная дорога?
Билет около 5 лари, оплата картой Metromoney.

Что лучше взять в подарок?
Вино квеври, грузинские специи, изделия из эмали и керамики.

Мифы и правда

  • Миф: все хинкали едят с вилкой.
    Правда: их берут рукой за хвостик и отпивают бульон.
  • Миф: бани подходят только туристам.
    Правда: это традиция, которой пользуются и местные жители.
  • Миф: Тбилиси — город для двух дней.
    Правда: здесь легко провести неделю и не заскучать.

3 интересных факта

  1. Телебашня на Мтацминде выше Эйфелевой, если считать от уровня моря.
  2. В Тбилиси есть единственный в мире музей советских ковров.
  3. Слово "тбили" переводится как "теплый", в честь источников.

Исторический контекст

  • IV век — принятие христианства в Мцхете.
  • V век — основание Тбилиси царем Вахтангом Горгасали.
  • XIX век — расцвет архитектуры в стиле классицизма и модерна.
  • XX век — эпоха советского модернизма и брутальной архитектуры.
  • XXI век — гармоничное сочетание старого и нового в городской среде.

