Массовые гуляния и интимные прогулки — два лица столицы Грузии

Поездка в Тбилиси во время крупных событий и фестивалей обещает яркие впечатления, но есть один нюанс — туристов в городе в эти дни особенно много. Об этом пишет блогер Офелия Данкова, делясь личным опытом и советами для тех, кто хочет открыть столицу Грузии с другой стороны.

Чтобы избежать толпы и сохранить атмосферу неспешного знакомства с городом, автор рекомендует планировать прогулки либо ранним утром, либо ближе к вечеру. Такой ритм позволит увидеть Тбилиси спокойным, почти интимным, и при этом не потерять ощущение праздника.

Места, где царит тишина

Для ценителей современного искусства стоит заглянуть в Музей мультимедиа и фотографии. Здесь можно познакомиться с цифровыми проектами и авторскими выставками, при этом сам музей не перегружен посетителями. Атмосфера пространства располагает к сосредоточенному просмотру экспозиции, что особенно ценно в дни массового наплыва туристов.

Не менее примечательное место — Кафе Габриадзе. Это заведение давно стало культурной достопримечательностью: его атмосфера сочетает уют театральных декораций, кукольное искусство и гастрономические открытия. "Такие пироги и горячие блюда вы не найдете нигде в Тбилиси", — отмечает автор. В заведении можно не только перекусить, но и погрузиться в особую творческую среду, а управляют кафе известные московские рестораторы Табидзе.

Для тех, кто предпочитает менее туристические заведения, хорошим вариантом станет кафе в Доме писателей. Местные приходят сюда не только за кофе, но и ради атмосферы, где время словно замедляется.

Для книголюбов

Любителям литературы будет интересно посетить Prospero's Books - один из лучших книжных магазинов Тбилиси с англоязычными новинками. Помимо этого, блогер советует не игнорировать небольшие книжные лавки, разбросанные по городу. Снаружи они могут казаться неприметными, но внутри порой прячутся настоящие винтажные сокровища.

Прогулки и театр

Чтобы почувствовать подлинный характер города, стоит выбрать не самые популярные туристические маршруты. Автор советует пройтись по тихим улочкам Старого города, заглянуть на склоны Ботанического сада или прогуляться вдоль реки в районе Авлабари. Эти места дарят возможность увидеть Тбилиси без шума и суеты.

Еще один способ погрузиться в культурную жизнь столицы — посетить театры. Особого внимания заслуживает театр Габриадзе, но и камерные сцены города могут удивить постановками, которые раскрывают современное грузинское искусство.

Как спланировать маршрут

Главный совет, который даёт блогер: заранее сочетать в маршруте популярные достопримечательности с менее известными адресами. Такой баланс поможет избежать утомления и даст возможность посмотреть на Тбилиси с разных сторон.

Полезные адреса

Tbilisi Photography & Multimedia Museum - 14 Merab Kostava St.

- 14 Merab Kostava St. Café Gabriadze - 13 Ioane Shavteli St.

- 13 Ioane Shavteli St. Prospero's Books - 34 Shota Rustaveli Ave.

- 34 Shota Rustaveli Ave. Gera's Book Store - 8 Abo Tbileli St.

- 8 Abo Tbileli St. Eary books of spring - 10 Geronti Kikodze St.

- 10 Geronti Kikodze St. Writer's House - 13 Ivane Machabeli St.

- 13 Ivane Machabeli St. 18 Galaktion Tabidze St.

Интересный факт

Тбилиси ежегодно принимает десятки фестивалей — от винных и гастрономических до музыкальных и театральных. По данным Национальной туристической администрации Грузии, только в 2023 году в столице прошло более 50 крупных мероприятий. Это ещё один повод заранее продумывать план поездки: город активно развивается как культурный центр региона и становится всё более популярным у туристов.