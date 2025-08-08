Новый подход к лечению суставов: велотренажёры против артрита — и это работает

Групповые тренировки на велотренажёрах могут стать новой эффективной альтернативой традиционной физиотерапии при лечении болей в бедре, вызванных остеоартритом. К такому выводу пришли учёные из Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD). Результаты их работы опубликованы в авторитетном журнале The Lancet Rheumatology.

Что такое остеоартрит тазобедренного сустава?

Это одно из самых распространённых заболеваний суставов, при котором разрушается хрящевая ткань. По оценкам британских врачей, остеоартритом бедра страдают около 3,2 миллиона человек в Великобритании. Болезнь вызывает:

хроническую боль;

ограничение подвижности;

снижение качества жизни.

Chain-программа: что в неё входит?

В исследовании приняли участие 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава. Их разделили на две группы:

Первая группа проходила традиционную физиотерапию.

Вторая группа участвовала в восьминедельной программе Chain.

Chain включала в себя:

30 минут упражнений на велотренажёрах под наблюдением фитнес-инструктора;

30 минут индивидуальной работы с физиотерапевтом;

образовательные семинары, направленные на осознанность в вопросах здоровья суставов.

Что показали результаты?

Исследователи использовали шкалу HOOS-ADL (Activities of Daily Living) — она оценивает, насколько пациент может выполнять повседневные действия, такие как вставание, ходьба или подъём по лестнице.

Результаты оказались в пользу велотренировок:

Участники Chain-программы демонстрировали статистически значимое улучшение подвижности;

Пациенты отмечали снижение боли и улучшение общего самочувствия;

Было зафиксировано положительное влияние на качество жизни.

При этом стандартная физиотерапия тоже была полезна, но эффект от Chain оказался выраженнее.

А что насчёт долгосрочного эффекта?

Учёные подчёркивают: несмотря на обнадёживающие данные, необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы оценить устойчивость результата во времени. Это особенно важно для хронических заболеваний, где регулярность и поддержка играют ключевую роль.

Главное

Велотренажёры в формате групповой Chain-программы могут быть более эффективными, чем обычная физиотерапия, при остеоартрите бедра.

Такой подход сочетает физическую нагрузку и образование, улучшая подвижность и уменьшая боль.

Метод требует дальнейшего изучения, но уже сегодня его можно рассматривать как дополнение к традиционным подходам.