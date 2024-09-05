Мережко: Украина вступает в сложный период, перестановки необходимы для преодоления вызовов

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выразил обеспокоенность по поводу предстоящего периода для Украины, особенно в связи с приближением зимы.
По его мнению, сложная ситуация требует оперативных изменений в кадровом составе правительства для эффективного решения насущных проблем.
Мережко подчеркнул, что Украина вступает в непростой период, который будет особенно сложным в зимний период. Он отметил, что необходимость кадровых перестановок в правительстве обусловлена необходимостью преодоления вызовов, стоящих перед страной.
Financial Times отмечает, что трудности Украины связаны с дефицитом энергоресурсов, неопределенностью результатов президентских выборов в США и разногласиями внутри Евросоюза.
Ранее центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможном сценарии, при котором жители страны могут оставаться без электричества до 20 часов в сутки в зимний период.
Напомним, что в июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины своих электрогенерирующих мощностей. По его словам, этого недостаточно для преодоления зимы, а импорт электроэнергии не сможет полностью компенсировать дефицит. Эксперты также прогнозируют длительные перебои с электроснабжением в ближайшие годы, предполагая, что стабильное электроснабжение без отключений может быть восстановлено лишь к 2027-2028 году.
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