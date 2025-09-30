Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:55

Миллионы в ожидании: Тейлор Свифт установила исторический рекорд на Spotify

Тейлор Свифт установила рекорд Spotify с 5 млн предсохранений альбома "The Life of a Showgirl"

Тейлор Свифт вновь привлекла внимание мировой аудитории, установив новый рекорд на музыкальной платформе Spotify. Её предстоящий альбом "The Life of a Showgirl" получил более 5 миллионов предсохранений ещё до официального релиза, что делает его первым в истории сервиса, достигшим таких показателей.

Релиз пластинки намечен на 3 октября. Это будет двенадцатый студийный альбом певицы, который последует за прошлогодней работой "The Tortured Poets Department". Именно этот предыдущий проект ранее держал рекорд по количеству предсохранений на Spotify.

В день выхода нового альбома Свифт выступит в популярном шоу Грэма Нортона, а более 500 магазинов Target в США откроются в полночь, чтобы предложить пластинки поклонникам. Работа создана совместно с известными продюсерами Максом Мартином и Шеллбэком, что обещает высокий уровень музыкального качества и коммерческий успех.

Треклист и сотрудничества

Альбом включает в себя дуэт с Сабриной Карпентер. По словам самой певицы, новая пластинка отражает её "яркое и драматичное внутреннее состояние" во время мирового тура "The Eras Tour". Такой подход позволяет слушателям ближе познакомиться с эмоциями и переживаниями артистки, переданными через музыку и тексты песен.

Влияние на музыкальную индустрию

Рекорд Свифт показывает, насколько важна предрелизная подготовка и взаимодействие с фанатами в современной музыкальной индустрии. Платформа Spotify стала не просто инструментом для прослушивания музыки, но и способом оценить интерес аудитории к будущим проектам. В случае с "The Life of a Showgirl" количество предсохранений демонстрирует огромную лояльность поклонников и высокую коммерческую привлекательность альбома.

Советы для поклонников

  1. Подпишитесь на уведомления о релизах Тейлор Свифт на Spotify, чтобы быть среди первых слушателей.

  2. Посетите магазины Target в день выхода пластинки для покупки эксклюзивных изданий.

  3. Следите за социальными сетями певицы, где будут публиковаться закулисные кадры и тизеры.

Что если альбом не оправдает ожидания?

Иногда высокий интерес к релизу создаёт слишком большие ожидания. В этом случае важно помнить о разнообразии музыкальных платформ: существуют альтернативные сервисы для прослушивания, коллекционные виниловые издания и цифровые покупки, которые позволяют фанатам насладиться музыкой по своему выбору.

FAQ

Как предсохранять альбом на Spotify?
Нужно перейти на страницу альбома и нажать кнопку "Предсохранить", чтобы автоматически получить доступ к трекам в день релиза.

Сколько стоит виниловое издание альбома?
Цены варьируются от магазина к магазину, обычно от 25 до 40 долларов в США.

Что лучше: цифровой или физический формат?
Цифровой формат удобен для мгновенного прослушивания, винил обеспечивает коллекционную ценность и более насыщенное звуковое восприятие.

Интересные факты

  1. Это первый альбом в истории Spotify, достигший 5 миллионов предсохранений до выхода.

  2. Свифт известна активным участием в процессе продюсирования своих альбомов.

  3. Дуэт с Сабриной Карпентер стал одним из самых ожидаемых музыкальных событий года.

Исторический контекст

Тейлор Свифт за годы карьеры неоднократно устанавливала рекорды в музыкальной индустрии, включая продажи альбомов, стриминг и номинации на премии. Новый проект продолжает традицию использования цифровых платформ для прямого взаимодействия с аудиторией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гэри Олдман получил рыцарское звание в Виндзорском замке — Independent сегодня в 17:52

Корона кинематографа упала к его ногам: Гэри Олдман стал настоящим рыцарем

Британский актёр Гэри Олдман получил рыцарское звание от принца Уильяма. Что стоит за этой наградой и как она отражает его карьеру?

Читать полностью » Кинотеатры Москвы и Санкт-Петербурга объявили повторный показ всех фильмов сегодня в 16:48

Вампирская сага оживает: в Россию возвращаются "Сумерки" с осенним марафоном

В октябре российские кинотеатры вновь погрузят зрителей в мир "Сумерек" — все части франшизы можно будет увидеть в атмосферных сеансах осенью.

Читать полностью » Холзи открыто рассказала о комплексной реабилитации и поддержке после химиотерапии сегодня в 15:58

Тело против воли: Холзи раскрыла страшные диагнозы после родов

Певица Холзи рассказала о сложностях со здоровьем после родов, делясь опытом лечения и восстановления, который может вдохновить других женщин.

Читать полностью » Universal Studios пока не начала производство фильма о жизни Бритни Спирс — Daily Mail сегодня в 14:59

Фильм, которого нет: байопик Бритни Спирс застыл на старте

Производство фильма о жизни Бритни Спирс застопорилось, а фанаты продолжают обсуждать кандидаток на главную роль и ждать начала съёмок.

Читать полностью » Россияне стали чаще покупать книги о КНДР после запуска курорта Расон — данные сервиса сегодня в 13:57

Северная Корея захватывает полки: россияне устремились в КНДР через книги

С открытием нового курорта россияне резко увлеклись книгами о Северной Корее: исторические исследования и биографии лидеров набирают популярность.

Читать полностью » Российский рынок музыки после 2022 года перешёл на локальные сервисы — ИМИ сегодня в 12:58

Российская музыка на перекрестке: как новые правила перевернули музыкальный рынок

Российская музыка меняется: локальные сервисы растут, ностальгия становится трендом, а артисты ищут новые пути заработка.

Читать полностью » Юрий Лоза посочувствовал Кадышевой и Булановой из-за популярности в TikTok сегодня в 11:59

Лоза разводит руками: почему Кадышевой и Булановой нечему радоваться

Юрий Лоза оценил популярность Булановой и Кадышевой среди зумеров и рассказал, почему этот успех может оказаться не подарком, а испытанием.

Читать полностью » Российские исполнители вошли в международные чарты с 2022 по 2025 год — данные ИМИ сегодня в 9:28

Мир не может устоять: какие российские исполнители покоряют мировые чарты

Российские исполнители продолжают покорять мировые чарты, удивляя оригинальными треками и находя аудиторию за пределами страны.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Apple присвоила статус винтажного iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 3 — MacRumors
Красота и здоровье

Психотерапевт Джед Даймонд назвал синдром раздражительного мужчины состоянием тревоги и гнева
Садоводство

Однолетние и многолетние цветы можно сеять весной прямо в открытый грунт
Авто и мото

Продажи внедорожника Rox 01 2025 года достигли рекордных 1398 автомобилей — данные дилеров
Авто и мото

Без генератора автомобиль проедет не более 40–50 км — специалисты автосервиса
Наука

Байкальский лёд образует загадочные воронки, видимые из космоса
Туризм

В октябре на Крите море остаётся тёплым, а пляжи становятся свободнее от туристов
УрФО

В Челябинске сократили срок эвакуации брошенных машин с 30 до 7 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet