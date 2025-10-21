Когда футболка решает судьбы: как Тейлор Свифт превратила мерч в миллионы для выдр

Тейлор Свифт вновь продемонстрировала силу своего влияния на миллионы людей. На этот раз певица вдохновила поклонников поддержать морских выдр: всего за несколько часов после выхода её нового короткометражного фильма "Официальная вечеринка по случаю выпуска танцовщицы" пожертвования для программы Sea Otter аквариума Монтерей-Бэй превысили 2,3 миллиона долларов. В фильме Свифт появилась в винтажной футболке с символикой аквариума, что вызвало настоящий ажиотаж среди фанатов.

Феномен "эффекта Свифти"

Представители аквариума признались, что не ожидали такой реакции.

"Быстро стало ясно, что это не просто момент поп-культуры — это возможность показать нашу миссию глобальной аудитории", — сообщили в аквариуме.

Кампания достигла первоначальной цели в 1,3 миллиона долларов всего за семь часов, а на следующий день сумма превысила 2,3 миллиона. Любопытно, что первые пожертвования по 13 долларов — числу, которое Тейлор считает своим счастливым — начали поступать ещё до официального старта сбора средств. После того как кадры из фильма стали вирусными в соцсетях, продажи футболок с изображением двух выдр выросли многократно.

Винтажная футболка с историей

Оригинальный дизайн был создан в 1993 году и теперь переиздан с учётом принципов устойчивого производства: без пластика, из хлопка и с использованием водных красок. Все 50 тысяч футболок раскупили за считанные часы, а аквариуму пришлось открыть предзаказы, чтобы удовлетворить высокий спрос.

"Свифти, вы действительно переходите от слов к делу", — с улыбкой отметили в аквариуме.

Личная мотивация Тейлор

Интерес певицы к выдрам, по всей видимости, связан с её женихом, спортсменом Трэвисом Келсом. В совместном подкасте пара не раз шутила о том, как мечтает спасти дикую выдру.

"Он хочет встретить выдру, которую спасет, и они навсегда станут друзьями", — рассказала с юмором Тейлор.

Программа Sea Otter существует более сорока лет и за это время спасла свыше тысячи животных. Собранные средства пойдут на уход за выдрами, научные исследования и сохранение океанических экосистем.

Благотворительность как стиль жизни

Помимо поддержки аквариума, Тейлор недавно пожертвовала 100 тысяч долларов двухлетней девочке с редкой формой рака мозга. Ранее певица уже помогала продовольственным банкам, посещала пациентов детских больниц и выплачивала щедрые бонусы команде своего тура Eras Tour, подтверждая, что благотворительность для неё - не разовая акция, а часть жизни.

Исторический контекст

Программа Sea Otter была основана в начале 1980-х для защиты морских выдр, находящихся под угрозой исчезновения. За десятилетия она превратилась в одну из самых эффективных инициатив по охране океанических экосистем, включая образовательные проекты и научные исследования.