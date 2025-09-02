Любовь без дедлайнов: почему Свифт и Келси не спешат к алтарю

Пара, о которой говорят во всем мире, продолжает радовать поклонников новостями, но пока не спешит с важными шагами. Тейлор Свифт и Трэвис Келси, недавно объявившие о своей помолвке, наслаждаются новым этапом отношений и не задумываются о планировании свадьбы. Для них это время радости и свободы от секретов, ведь больше не нужно скрывать чувства и долгожданное решение.

Радость момента

По данным источников, близких к паре, певица и спортсмен целиком погружены в атмосферу счастья. Они позволяют себе наслаждаться каждой деталью происходящего и не торопят события. Как отмечают знакомые пары, радость от помолвки пока заменяет любые мысли о предстоящей организации торжества.

"Тейлор и Трэвис празднуют с момента помолвки", — поделился инсайдер.

Свадебные планы остаются на втором плане: влюблённые считают, что их будущее торжество не нуждается в спешке. Главное для них сейчас — сохранить гармонию и разделить эмоции друг с другом и близкими.

Облегчение и открытость

Ранее Тейлор и Трэвис долгое время держали свои отношения в тени, избегая лишнего внимания со стороны прессы. Поэтому новость о помолвке стала для них настоящим облегчением. Теперь они могут открыто говорить о своей связи, появляться на публике и делиться радостными моментами без страха.

"Для них стало облегчением, что больше не нужно держать это в секрете, и они рады, что все стало известно", — добавил источник.

От слухов к официальному статусу

О романе пары впервые заговорили осенью 2023 года. Тогда СМИ заметили, что певица посещала матчи, где выступал Келси. Слухи только усилились после их первых совместных выходов в свет. В 2025 году Тейлор и Трэвис уже официально появились вместе на красной дорожке, что окончательно подтвердило их статус пары.