Тейлор Свифт разбудила моду: как один цвет мгновенно покорил индустрию
Трудно поверить, что один альбом способен задать цветовую моду целого сезона, но именно это произошло с новым релизом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl. Когда певица показала обложку пластинки в подкасте Трэвиса Келси 12 августа, поклонники обратили внимание не только на музыку, но и на яркий оттенок "Portofino Orange Glitter". Спустя считаные недели оранжевый стал главным цветом 2025 года — об этом пишут Marie Claire и другие ведущие модные медиа.
Реакция брендов: от косметики до авиации
Бизнес мгновенно подхватил тренд. Glossier добавил в линейку лимитированные оранжевые продукты, United Airlines перекрасил элементы в рекламе в новый оттенок, а Dunkin' Donuts запустил фирменные напитки с ярко-оранжевым декором. Маркетологи признают: в эпоху, когда фанаты Свифт способны буквально обрушить продажи билетов или раскупить товары за часы, игнорировать такой тренд просто невозможно.
Почему именно оранжевый?
По данным Pantone Color Institute, выбранный Свифт тон близок к Pantone 17-1349 Exuberance. "Оранжевый — это энергия, радость и общительность. Благодаря Свифт он вышел далеко за пределы модной индустрии, закрепившись в бьюти, маркетинге и даже в интерьерах", — объясняет вице-президент института Лори Прессман.
Интерес к оттенку подтвердили и данные Pinterest:
- запросы "оранжевая блузка" выросли на 582%;
- "оранжевая юбка" и "вечернее платье" — на 183%;
- "orange cat-eye nails" — на 1 146%;
- макияж с оранжевыми блёстками — на рекордные 8 276%.
Символика выбора
Автор книги Taylor Swift Style Сара Шапель отмечает, что оранжевый был единственным цветом, вокруг которого певица ещё не выстраивала отдельный этап в своей карьере. Для поклонников это стало не случайным жестом, а символичным шагом, закрепившим оранжевый как новый "визуальный код" эпохи Свифт.
Как носить оранжевый в 2025 году
Психологи моды подчеркивают: оранжевый — не самый привычный оттенок для повседневности, и именно в этом его сила. Он добавляет энергии даже в строгий образ. Варианты интеграции:
- Одежда - уютные свитеры, куртки и эффектные вечерние платья.
- Аксессуары - сумки, ремни или обувь в качестве акцента.
- Макияж - блёстки, тени или яркие стрелки.
- Маникюр - "кошачий глаз" и матовые покрытия в апельсиновой гамме.
Главное правило — не перегружать. Один акцент, будь то ремень к деловому костюму или сумка к нейтральному платью, создаст эффектный образ без излишней яркости.
Исторически оранжевый часто ассоциировался с праздником и театральностью: от костюмов итальянских арлекинов до афиш бродвейских шоу. Выбор Свифт неслучаен — её новый альбом называется The Life of a Showgirl, и цвет стал частью целой визуальной вселенной.
