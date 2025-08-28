Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Raph_PH is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:10

Подкаст братьев Келси с Свифт установил рекорд, о котором не мечтали даже звёзды YouTube

Тейлор Свифт вошла в Книгу рекордов Гиннесса благодаря подкасту братьев Келси

Что может объединить мировую поп-звезду и звёздных спортсменов? В случае Тейлор Свифт — это рекорды, которые покоряются с лёгкостью. Очередной триумф певицы связан не с музыкой, а с подкастом братьев Келси.

Новый мировой рекорд

13 августа эпизод подкаста Джейсона и Трэвиса Келси с участием Тейлор Свифт буквально взорвал YouTube. За первые сутки выпуск посмотрели 1,3 миллиона человек, и это позволило певице попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идёт о наибольшем количестве просмотров эпизода подкаста на платформе за столь короткий срок.

Но история на этом не закончилась: уже к моменту публикации официальной новости число просмотров достигло впечатляющих 20 миллионов. Такой показатель укрепил рекорд, сделав его почти недосягаемым для конкурентов.

Секрет популярности выпуска

Эпизод оказался особенно ожидаемым, ведь Свифт не просто участвовала в лёгкой беседе. Она представила обложку своего нового альбома, поделилась личными переживаниями и впервые открыто заговорила о событиях, интересовавших фанатов.

"Для меня этот альбом — как дневник, которым я наконец решилась поделиться", — призналась певица.

Выпуск подкаста стал своеобразным культурным событием: поклонники следили за каждым словом артистки, а сама она в очередной раз доказала, что умеет не только создавать хиты, но и превращать любое появление в медиапространстве в настоящий инфоповод.

Личная жизнь под прицелом

Немалую роль в интересе к выпуску сыграли и отношения певицы. Впервые о романе Тейлор Свифт и футболиста Трэвиса Келси заговорили осенью 2023 года. Спустя полтора года пара дебютировала на красной дорожке, а в августе 2025 года спортсмен сделал предложение руки и сердца.

