Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции
© commons.wikimedia.org by Wknight94 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:05

Тейлор Свифт запела — и Италия проснулась: как песня изменила судьбу курорта

Тейлор Свифт вызвала всплеск интереса к итальянскому курорту Портофино после выхода новой песни

Тейлор Свифт вновь доказала, что её влияние выходит далеко за пределы сцены. Стоило певице упомянуть в новой песне название итальянского курорта, как интернет взорвался запросами — миллионы пользователей по всему миру начали искать информацию о Портофино.

Альбом The Life of a Showgirl, выпущенный в 2025 году, сразу стал сенсацией. Уже в первый день релиза он побил рекорды Spotify, превысив отметку в пять миллионов предварительных сохранений. Но настоящим сюрпризом стал второй трек — Elizabeth Taylor. В нём певица упоминает вид на Портофино, и этого оказалось достаточно, чтобы туристический интерес к городу вырос более чем на 1300% всего за час.

"Этот вид на Портофино был у меня на уме", — поёт Тейлор Свифт.

По данным экспертов Travel Republic, именно эти слова спровоцировали всплеск поисковых запросов о маленькой деревушке на Лигурийском побережье. И хотя неизвестно, бывала ли певица там лично, Портофино снова оказался в центре внимания мировых СМИ.

Как песня изменила интерес к Италии

Новый альбом Свифт совпал с ростом популярности Италии среди знаменитостей. Страна и без того всегда считалась местом притяжения — но теперь каждый выход певицы словно задаёт модные маршруты для фанатов.

В 2025 году туда устремился целый поток звёзд. Джефф Безос отпраздновал свадьбу с Лорен Санчес в Венеции, где среди гостей были Ким Кардашьян и Леонардо Ди Каприо. Кейт Хадсон и Дакота Джонсон проводили лето в Риме, а Дуа Липа вместе с женихом Каллумом Тернером отдыхали на Сицилии.

На фоне этих событий упоминание Свифт стало своеобразным катализатором — теперь тысячи поклонников мечтают увидеть тот самый "вид на Портофино", вдохновивший песню.

Портофино: маленький курорт с большой славой

Портофино — это миниатюрная гавань в регионе Лигурия, спрятанная между зелёными холмами и прозрачным морем. Улицы здесь вымощены камнем, фасады домов окрашены в цвета мороженого — розовый, персиковый, лимонный. На пристани медленно покачиваются яхты, а на площади царит ленивое, почти киношное спокойствие.

Не случайно сюда приезжают фотографы, художники и актёры. За десятилетия Портофино стал символом итальянского гламура, и его легко узнать по открыткам, где разноцветные дома отражаются в воде.

Именно эту атмосферу, кажется, уловила Свифт, когда включила город в текст песни — словно напоминание о том, что роскошь бывает не кричащей, а естественной.

Где отдыхают знаменитости в Портофино

Кастелло Браун

Историческая крепость на холме, откуда открывается панорамный вид на бухту. Когда-то здесь проходила свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера — с тех пор место стало культовым среди знаменитостей. Фотографы называют Кастелло Браун "лучшей смотровой площадкой" Лигурии.

Piazzetta di Portofino

Главная площадь, сердце города. Кафе с кружевными зонтиками, рыбаки, сушащие сети, и бесконечные селфи туристов на фоне яхт. Именно здесь в июне 2024 года были замечены Леони Ханне и Александр Галиевский — пара, известная своим чувством стиля и страстью к путешествиям.

Церковь Сан-Джорджо

Легендарное место на вершине холма. Летом 2024 года здесь побывала Мадонна, отмечая день рождения. Церковь окружена кипарисами, а её площадка открывает лучший вид на Средиземное море. Местные жители говорят, что закат здесь — "как кино без саундтрека".

Ресторан La Terrazza

Ресторан в отеле Splendido давно стал синонимом итальянского шика. Терраса утопает в глицинии, а из-за столиков открывается захватывающий вид на море. В июне 2025 года здесь состоялся звёздный ужин с участием Джеффа Голдблюма, Келли Резерфорд и База Лурмана. Этот вечер окончательно закрепил за Портофино репутацию главного курорта для элиты.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку в Портофино

  1. Добраться проще всего через Геную — оттуда ходят прямые поезда и катера.
  2. Выбор жилья: стоит бронировать заранее, особенно летом. Бутик-отели вроде Belmond Splendido Mare предлагают лучший вид и сервис.
  3. Рестораны: попробуйте свежие морепродукты и традиционные блюда с песто, родиной которого является Лигурия.
  4. Фотосессия: раннее утро — идеальное время, пока улицы не заполнили туристы.
  5. Покупки: обратите внимание на местные бутики с украшениями из кораллов и изделия ручной работы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать в Портофино в июле без бронирования.
    Последствие: придётся останавливаться в соседних городках, а транспорт вечером ходит редко.
    Альтернатива: выбрать соседний Санта-Маргерита-Лигуре и добираться катером.
  • Ошибка: искать дешёвое жильё в центре.
    Последствие: можно наткнуться на устаревшие апартаменты без кондиционера.
    Альтернатива: остановиться в отелях среднего класса у побережья, где выше комфорт и сервис.

А что если поехать вне сезона?

Осень — лучшее время для знакомства с настоящим Портофино. Море остаётся тёплым, улицы пустеют, а в кафе снова слышна итальянская речь. Именно тогда можно ощутить ту самую атмосферу, которую Тейлор Свифт, возможно, и пыталась передать в своей песне — тишину, отражение огней на воде и легкую ностальгию.

Плюсы и минусы отдыха в Портофино

Плюсы

Минусы

Потрясающие виды и архитектура

Высокие цены, особенно летом

Возможность встретить знаменитостей

Сложно добираться без машины

Тишина и уединение вне сезона

Ограниченный выбор отелей

Лучшие рестораны Лигурии

Туристическая насыщенность в пик сезона

Мифы и правда

  • Миф: Портофино — это закрытый курорт только для богатых.
    Правда: сюда приезжают и путешественники с ограниченным бюджетом — достаточно выбрать жильё в соседних городках.
  • Миф: в Портофино нечего делать, кроме как гулять по набережной.
    Правда: здесь множество маршрутов для хайкинга и морских прогулок, а поблизости есть природный парк Портофино.
  • Миф: все рестораны рассчитаны на туристов.
    Правда: у местных есть любимые траттории с традиционной кухней — стоит просто заглянуть подальше от центра.

Интересные факты

  1. В Портофино снимались сцены фильмов "Солнечное место" и "Любовь под солнцем".
  2. В гавани города швартуются яхты стоимостью свыше 100 миллионов евро.
  3. Первые туристы появились здесь ещё в 1920-х, когда британские художники открыли деревню для мира.

