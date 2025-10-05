Тейлор Свифт запела — и Италия проснулась: как песня изменила судьбу курорта
Тейлор Свифт вновь доказала, что её влияние выходит далеко за пределы сцены. Стоило певице упомянуть в новой песне название итальянского курорта, как интернет взорвался запросами — миллионы пользователей по всему миру начали искать информацию о Портофино.
Альбом The Life of a Showgirl, выпущенный в 2025 году, сразу стал сенсацией. Уже в первый день релиза он побил рекорды Spotify, превысив отметку в пять миллионов предварительных сохранений. Но настоящим сюрпризом стал второй трек — Elizabeth Taylor. В нём певица упоминает вид на Портофино, и этого оказалось достаточно, чтобы туристический интерес к городу вырос более чем на 1300% всего за час.
"Этот вид на Портофино был у меня на уме", — поёт Тейлор Свифт.
По данным экспертов Travel Republic, именно эти слова спровоцировали всплеск поисковых запросов о маленькой деревушке на Лигурийском побережье. И хотя неизвестно, бывала ли певица там лично, Портофино снова оказался в центре внимания мировых СМИ.
Как песня изменила интерес к Италии
Новый альбом Свифт совпал с ростом популярности Италии среди знаменитостей. Страна и без того всегда считалась местом притяжения — но теперь каждый выход певицы словно задаёт модные маршруты для фанатов.
В 2025 году туда устремился целый поток звёзд. Джефф Безос отпраздновал свадьбу с Лорен Санчес в Венеции, где среди гостей были Ким Кардашьян и Леонардо Ди Каприо. Кейт Хадсон и Дакота Джонсон проводили лето в Риме, а Дуа Липа вместе с женихом Каллумом Тернером отдыхали на Сицилии.
На фоне этих событий упоминание Свифт стало своеобразным катализатором — теперь тысячи поклонников мечтают увидеть тот самый "вид на Портофино", вдохновивший песню.
Портофино: маленький курорт с большой славой
Портофино — это миниатюрная гавань в регионе Лигурия, спрятанная между зелёными холмами и прозрачным морем. Улицы здесь вымощены камнем, фасады домов окрашены в цвета мороженого — розовый, персиковый, лимонный. На пристани медленно покачиваются яхты, а на площади царит ленивое, почти киношное спокойствие.
Не случайно сюда приезжают фотографы, художники и актёры. За десятилетия Портофино стал символом итальянского гламура, и его легко узнать по открыткам, где разноцветные дома отражаются в воде.
Именно эту атмосферу, кажется, уловила Свифт, когда включила город в текст песни — словно напоминание о том, что роскошь бывает не кричащей, а естественной.
Где отдыхают знаменитости в Портофино
Кастелло Браун
Историческая крепость на холме, откуда открывается панорамный вид на бухту. Когда-то здесь проходила свадьба Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера — с тех пор место стало культовым среди знаменитостей. Фотографы называют Кастелло Браун "лучшей смотровой площадкой" Лигурии.
Piazzetta di Portofino
Главная площадь, сердце города. Кафе с кружевными зонтиками, рыбаки, сушащие сети, и бесконечные селфи туристов на фоне яхт. Именно здесь в июне 2024 года были замечены Леони Ханне и Александр Галиевский — пара, известная своим чувством стиля и страстью к путешествиям.
Церковь Сан-Джорджо
Легендарное место на вершине холма. Летом 2024 года здесь побывала Мадонна, отмечая день рождения. Церковь окружена кипарисами, а её площадка открывает лучший вид на Средиземное море. Местные жители говорят, что закат здесь — "как кино без саундтрека".
Ресторан La Terrazza
Ресторан в отеле Splendido давно стал синонимом итальянского шика. Терраса утопает в глицинии, а из-за столиков открывается захватывающий вид на море. В июне 2025 года здесь состоялся звёздный ужин с участием Джеффа Голдблюма, Келли Резерфорд и База Лурмана. Этот вечер окончательно закрепил за Портофино репутацию главного курорта для элиты.
Советы шаг за шагом: как спланировать поездку в Портофино
- Добраться проще всего через Геную — оттуда ходят прямые поезда и катера.
- Выбор жилья: стоит бронировать заранее, особенно летом. Бутик-отели вроде Belmond Splendido Mare предлагают лучший вид и сервис.
- Рестораны: попробуйте свежие морепродукты и традиционные блюда с песто, родиной которого является Лигурия.
- Фотосессия: раннее утро — идеальное время, пока улицы не заполнили туристы.
- Покупки: обратите внимание на местные бутики с украшениями из кораллов и изделия ручной работы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ехать в Портофино в июле без бронирования.
Последствие: придётся останавливаться в соседних городках, а транспорт вечером ходит редко.
Альтернатива: выбрать соседний Санта-Маргерита-Лигуре и добираться катером.
- Ошибка: искать дешёвое жильё в центре.
Последствие: можно наткнуться на устаревшие апартаменты без кондиционера.
Альтернатива: остановиться в отелях среднего класса у побережья, где выше комфорт и сервис.
А что если поехать вне сезона?
Осень — лучшее время для знакомства с настоящим Портофино. Море остаётся тёплым, улицы пустеют, а в кафе снова слышна итальянская речь. Именно тогда можно ощутить ту самую атмосферу, которую Тейлор Свифт, возможно, и пыталась передать в своей песне — тишину, отражение огней на воде и легкую ностальгию.
Плюсы и минусы отдыха в Портофино
|
Плюсы
|
Минусы
|
Потрясающие виды и архитектура
|
Высокие цены, особенно летом
|
Возможность встретить знаменитостей
|
Сложно добираться без машины
|
Тишина и уединение вне сезона
|
Ограниченный выбор отелей
|
Лучшие рестораны Лигурии
|
Туристическая насыщенность в пик сезона
Мифы и правда
- Миф: Портофино — это закрытый курорт только для богатых.
Правда: сюда приезжают и путешественники с ограниченным бюджетом — достаточно выбрать жильё в соседних городках.
- Миф: в Портофино нечего делать, кроме как гулять по набережной.
Правда: здесь множество маршрутов для хайкинга и морских прогулок, а поблизости есть природный парк Портофино.
- Миф: все рестораны рассчитаны на туристов.
Правда: у местных есть любимые траттории с традиционной кухней — стоит просто заглянуть подальше от центра.
Интересные факты
- В Портофино снимались сцены фильмов "Солнечное место" и "Любовь под солнцем".
- В гавани города швартуются яхты стоимостью свыше 100 миллионов евро.
- Первые туристы появились здесь ещё в 1920-х, когда британские художники открыли деревню для мира.
