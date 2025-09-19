Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тейлор Свифт
© commons.wikimedia.org by Flickr is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:57

Фанаты рискуют остаться за дверью: билеты на секретный проект Свифт могут исчезнуть за часы

Тейлор Свифт снова готовит сюрприз для поклонников. В этот раз дело выходит за пределы сцены и студии звукозаписи: в американских кинотеатрах ожидается секретное событие, приуроченное к релизу её нового альбома "The Life of a Showgirl". Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

По данным СМИ, премьера состоится в первые выходные октября — сразу после выхода альбома, запланированного на 3 число. Пока проект не имеет официального названия, но его уже заметили в каталоге Letterboxd. Всё указывает на то, что певица вновь окажется по ту сторону камеры — в роли режиссёра.

Секрет вокруг кинотеатральной премьеры

Интерес подогревает тот факт, что в социальных сетях команды Свифт появился ролик со съёмочной площадки. На кадрах артистка в ярко-оранжевом кардигане, выпущенном в лимитированном мерче нового альбома. В подписи к видео упоминается "direcTAY", что многие восприняли как прямой намёк на её режиссёрскую работу.

С момента пандемии певица всё чаще пробует себя в роли постановщицы. С 2020 года она самостоятельно сняла десяток клипов к песням из шести альбомов, включая "The Man" и "Fortnight". В 2021-м на экраны вышел её короткометражный фильм "All Too Well" с Сэди Синк и Диланом О'Брайеном, а позже стало известно о планах над полнометражной картиной.

Сравнение: проекты Свифт в кино и музыке

Год Формат Проект Особенность
2020 Музыкальное видео "The Man" Первый клип, снятый самой певицей
2021 Короткий метр "All Too Well" Художественная работа с актёрами
2022 Полнометражный фильм (анонс) Без названия Сценарий переработан Элис Берч
2025 Секретный проект "The Life of a Showgirl" Связан с выходом нового альбома

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать ранние намёки и не следить за новостями.
    → Последствие: Билеты могут быть распроданы в первые часы.
    → Альтернатива: Настроить уведомления на официальных платформах.

  • Ошибка: Заказывать мерч на неофициальных сайтах.
    → Последствие: Риск подделки и завышенной цены.
    → Альтернатива: Покупать только в официальном магазине певицы.

  • Ошибка: Ждать онлайн-версии фильма.
    → Последствие: Возможность упустить уникальный опыт показа в кино.
    → Альтернатива: Спланировать поездку в кинотеатр на даты премьеры.

А что если…

А что если Свифт решит превратить премьеру в концертное событие? Подобный формат уже опробовали мировые звёзды: показ в кинотеатрах с живым выступлением, трансляцией или интерактивом. Для фанатов это станет настоящим праздником, который объединит музыку, кино и театр.

FAQ

Как узнать точные даты премьер?
Следите за обновлениями в соцсетях Свифт и анонсами кинотеатров США.

Сколько могут стоить билеты?
Цена пока не объявлена, но по аналогии с прошлыми музыкальными премьерами в кино стоимость может варьироваться от 20 до 50 долларов.

Будет ли трансляция за пределами США?
Пока нет подтверждений, но международный прокат вполне возможен, учитывая мировую популярность певицы.

Мифы и правда

  • Миф: проект связан с туром "Eras".
    Правда: мероприятие приурочено к новому альбому "The Life of a Showgirl".

  • Миф: фильм поставлен приглашённым режиссёром.
    Правда: Свифт сама давно экспериментирует с режиссурой.

  • Миф: это будет обычный концерт в кинотеатре.
    Правда: речь идёт о полноценном кинопроекте, связанного с творчеством певицы.

Три интересных факта

  1. Элис Берч, перерабатывающая сценарий для будущего полнометражного фильма Свифт, известна по сериалу "Наследники" и драме "Нормальные люди".

  2. Letterboxd стал платформой, где фанаты впервые заметили упоминание секретного проекта певицы.

  3. Оранжевый кардиган, замеченный на певице, уже продаётся в составе "Cardigan Box Set", приуроченного к альбому.

