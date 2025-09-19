Фанаты рискуют остаться за дверью: билеты на секретный проект Свифт могут исчезнуть за часы
Тейлор Свифт снова готовит сюрприз для поклонников. В этот раз дело выходит за пределы сцены и студии звукозаписи: в американских кинотеатрах ожидается секретное событие, приуроченное к релизу её нового альбома "The Life of a Showgirl". Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.
По данным СМИ, премьера состоится в первые выходные октября — сразу после выхода альбома, запланированного на 3 число. Пока проект не имеет официального названия, но его уже заметили в каталоге Letterboxd. Всё указывает на то, что певица вновь окажется по ту сторону камеры — в роли режиссёра.
Секрет вокруг кинотеатральной премьеры
Интерес подогревает тот факт, что в социальных сетях команды Свифт появился ролик со съёмочной площадки. На кадрах артистка в ярко-оранжевом кардигане, выпущенном в лимитированном мерче нового альбома. В подписи к видео упоминается "direcTAY", что многие восприняли как прямой намёк на её режиссёрскую работу.
С момента пандемии певица всё чаще пробует себя в роли постановщицы. С 2020 года она самостоятельно сняла десяток клипов к песням из шести альбомов, включая "The Man" и "Fortnight". В 2021-м на экраны вышел её короткометражный фильм "All Too Well" с Сэди Синк и Диланом О'Брайеном, а позже стало известно о планах над полнометражной картиной.
Сравнение: проекты Свифт в кино и музыке
|Год
|Формат
|Проект
|Особенность
|2020
|Музыкальное видео
|"The Man"
|Первый клип, снятый самой певицей
|2021
|Короткий метр
|"All Too Well"
|Художественная работа с актёрами
|2022
|Полнометражный фильм (анонс)
|Без названия
|Сценарий переработан Элис Берч
|2025
|Секретный проект
|"The Life of a Showgirl"
|Связан с выходом нового альбома
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать ранние намёки и не следить за новостями.
→ Последствие: Билеты могут быть распроданы в первые часы.
→ Альтернатива: Настроить уведомления на официальных платформах.
-
Ошибка: Заказывать мерч на неофициальных сайтах.
→ Последствие: Риск подделки и завышенной цены.
→ Альтернатива: Покупать только в официальном магазине певицы.
-
Ошибка: Ждать онлайн-версии фильма.
→ Последствие: Возможность упустить уникальный опыт показа в кино.
→ Альтернатива: Спланировать поездку в кинотеатр на даты премьеры.
А что если…
А что если Свифт решит превратить премьеру в концертное событие? Подобный формат уже опробовали мировые звёзды: показ в кинотеатрах с живым выступлением, трансляцией или интерактивом. Для фанатов это станет настоящим праздником, который объединит музыку, кино и театр.
FAQ
Как узнать точные даты премьер?
Следите за обновлениями в соцсетях Свифт и анонсами кинотеатров США.
Сколько могут стоить билеты?
Цена пока не объявлена, но по аналогии с прошлыми музыкальными премьерами в кино стоимость может варьироваться от 20 до 50 долларов.
Будет ли трансляция за пределами США?
Пока нет подтверждений, но международный прокат вполне возможен, учитывая мировую популярность певицы.
Мифы и правда
-
Миф: проект связан с туром "Eras".
Правда: мероприятие приурочено к новому альбому "The Life of a Showgirl".
-
Миф: фильм поставлен приглашённым режиссёром.
Правда: Свифт сама давно экспериментирует с режиссурой.
-
Миф: это будет обычный концерт в кинотеатре.
Правда: речь идёт о полноценном кинопроекте, связанного с творчеством певицы.
Три интересных факта
-
Элис Берч, перерабатывающая сценарий для будущего полнометражного фильма Свифт, известна по сериалу "Наследники" и драме "Нормальные люди".
-
Letterboxd стал платформой, где фанаты впервые заметили упоминание секретного проекта певицы.
-
Оранжевый кардиган, замеченный на певице, уже продаётся в составе "Cardigan Box Set", приуроченного к альбому.
