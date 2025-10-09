Барби встретила не ту женщину: как жених Тейлор Свифт попал в неловкую ситуацию

Похоже, Трэвис Келси устроил одно из самых забавных недоразумений "The Eras Tour". Во время концерта он перепутал жену актёра Хью Гранта — продюсера Анну Эберштайн — с режиссёром Гретой Гервиг и поздравил её с успехом "Барби". История стала вирусной после рассказа Тейлор Свифт в шоу Сета Майерса.

Как всё произошло

Перед концертом Тейлор предупредила жениха, что в вип-ложе будет присутствовать Грета Гервиг — его любимый режиссёр. Воодушевлённый Келси решил блеснуть остроумием. Он подошёл к женщине, которую счёл Гервиг, и произнёс шутку.

"Я люблю "Барби". Я тоже просто Кен", — сказал спортсмен Трэвис Келси.

Женщина лишь вежливо улыбнулась, а Келси решил, что его шутка не удалась. Позже он признался Тейлор, что, возможно, показался режиссёру навязчивым.

После концерта

Обсуждая прошедшее шоу, Келси рассказывал невесте, как приятно провёл вечер, общаясь с Томом Крузом, Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Он отметил, что Грета Гервиг, по его мнению, тепло разговаривала с Хью Грантом, и предположил, что они готовят совместный проект.

Особенно его впечатлила семья из первых рядов, с которой он всю ночь танцевал:

"Они были такие весёлые. Мы стали лучшими друзьями. Жаль, я не знаю, кто они", — добавил Келси.

Позже Тейлор, просматривая кадры с концерта, заметила, что на всех видео жених действительно танцует, но не с Гретой Гервиг. Она показала ему записи, и тот понял, что всё время принимал за режиссёра продюсера Анну Эберштайн — жену Хью Гранта.

Неожиданный поворот

Свифт рассказала эту историю в эфире шоу Сета Майерса, и публика не смогла сдержать смех. Даже сам Хью Грант позже прокомментировал эпизод в соцсетях с британской иронией, поблагодарив Келси за комплимент его супруге.

Альбом и клип

3 октября Тейлор Свифт выпустила свой двенадцатый студийный альбом The Life of a Showgirl. Уже 5 октября состоялась премьера клипа на сингл The Fate of Ophelia, снятого в стилистике неонуара.

Параллельно по всей Америке прошли специальные вечеринки в кинотеатрах: поклонницы певицы повторили традицию, начатую на "The Eras Tour", — танцы прямо в зале. Особенной популярностью пользовалась песня "Opalite": именно под неё фанаты устраивали импровизированные флешмобы, заливая сеть роликами с хороводами и подсвеченными браслетами.

Исторический контекст

С момента начала "The Eras Tour" Тейлор Свифт не только укрепила статус суперзвезды, но и превратила концерты в масштабный культурный феномен. Турне побило рекорды по кассовым сборам, а документальный фильм о нём стал самым успешным концертным релизом в истории кинотеатров.

Вклад певицы в развитие индустрии отмечают и аналитики: благодаря нейросетевому анализу потоковых данных Spotify и Apple Music, "эффект Свифт" поднял популярность женских исполнителей в чартах на 17% за год.

А что если…

А если бы Келси действительно встретился с Гретой Гервиг? Возможно, режиссёр "Барби" вдохновилась бы на новый проект о любви, путанице и знаменитости, попавшей в забавную ситуацию. Фанаты уже шутят в соцсетях, что идеальный каст для короткометражки "Mistaken Identity" — это Трэвис в роли самого себя и Тейлор в образе рассказчицы.

Интересные факты

Во время "The Eras Tour" Свифт сменила более 40 сценических образов, включая эксклюзивные платья от Versace и Zuhair Murad. За время тура певица выполнила 152 концерта в 22 странах. Спортивная арена в Канзас-Сити, где выступала Свифт, стала первой площадкой, которую фанаты раскупили полностью за 3 минуты после старта продаж.

FAQ

Как долго продлится "The Eras Tour"?

Финальная часть запланирована на весну 2026 года и завершится серией концертов в Токио.

Когда выйдет следующий клип Свифт?

По слухам, новый видеоролик появится в ноябре, и его режиссёром станет сама Тейлор.

Что известно о свадьбе Свифт и Келси?

Пара не делится подробностями, но инсайдеры предполагают, что торжество состоится летом 2026 года в Нэшвилле.