ИИ вместо клипмейкера? Поклонники Тейлор Свифт заметили неладное в новых видео

Когда Тейлор Свифт анонсировала свой новый альбом The Life of a Showgirl, поклонники ожидали традиционного релиза с клипами, тизерами и загадками, к которым певица давно приучила аудиторию. Но вместо привычного промо Свифт запустила в сети интерактивный поиск, превратив интернет в сцену для глобальной игры. Результат оказался неожиданным: тысячи фанатов увлеклись квестом, но часть из них осталась разочарована — ролики показались им "слишком искусственными".

Головоломка, спрятанная в поисковике

Всё началось с того, что поисковая строка Google по запросу "Taylor Swift" выдавала фразу: "12 городов, 12 дверей, 1 видео для разблокировки". Звучало как музыкальная метафора, но оказалось буквальной задачей.

Поклонники должны были вычислить реальные города, где "спрятаны" эти двери, найти их и отсканировать QR-коды. За каждым кодом скрывался короткий видеоролик — своеобразная подсказка, ведущая к следующему этапу.

Когда миллионы пользователей совместно набрали нужное поисковое словосочетание, Google открыл "оранжевую дверь" — виртуальный портал, который требовал 12 миллионов "стуков". После достижения цели фанаты увидели премьеру лирического видео The Fate of Ophelia - одной из ключевых песен альбома.

Оранжевая дверь и загадка Veo 3

На YouTube почти сразу появились не только клипы, но и эксклюзивные лирические версии всех песен. Параллельно Google выпустил тизер — видео с видом Земли, плавно переходящее в сверкающий холмистый ландшафт и оранжевую дверь с наложенной строкой поиска. Именно это видео, по задумке, должно было запустить охоту за "сокровищами".

Фанаты были в восторге, пока не заметили странность: подсказочные ролики выглядели подозрительно "синтетично". Некоторые сцены напоминали кадры, созданные нейросетью, что вызвало волну обсуждений. В соцсетях поклонники начали разбирать каждый кадр, как детективы — то ли CGI, то ли искусственный интеллект.

Спор о том, где проходит грань

Ни Свифт, ни Google официально не подтвердили, что в кампании использовался ИИ. Однако фанаты быстро провели параллель: OpenAI недавно представила видеогенератор Sora 2, а Google активно развивает собственную систему Veo 3. Поэтому идея о том, что видеоролики могли быть созданы с помощью искусственного интеллекта, выглядела вполне логично.

Для Google подобная коллаборация с суперзвездой — идеальная площадка, чтобы показать миллионам пользователей возможности новой технологии. Но реакция фанатов разделилась: одни восхищались визуальной эстетикой, другие чувствовали себя обманутыми.

"Недавно мне стало известно, что на его сайте была опубликована фотография, сделанная искусственным интеллектом, где "я" ложно поддерживаю президентскую гонку Дональда Трампа. Это действительно пробудило во мне страх перед искусственным интеллектом и опасностью распространения дезинформации. Это привело меня к выводу, что мне нужно быть предельно откровенной в отношении моих реальных планов на эти выборы как избирателя", — написала певица Тейлор Свифт в соцсети.

Эта цитата, сделанная годом ранее, приобрела новое звучание на фоне нынешнего скандала. Ведь теперь сама артистка оказалась в центре разговора о границах использования технологий в искусстве.

Искусственный интеллект в шоу-бизнесе: союз или угроза?

Использование ИИ в музыке и видеопроизводстве давно вызывает противоречия. Для одних артистов — это шанс сэкономить на продакшне и воплотить фантастические образы, для других — угроза уникальности человеческого творчества.

Свифт, ставшая символом контроля над собственным контентом, оказалась перед дилеммой: если ролики действительно сделаны с помощью ИИ, не противоречит ли это её позиции?

Между тем, Google отказалась комментировать, была ли певица напрямую вовлечена в процесс создания контента и использовались ли технологии компании для анимации.

Сравнение технологий

Платформа Основной инструмент Формат контента Особенность Google Veo 3 Видео на базе ИИ Реалистичные сцены и движения камеры Адаптируется под стиль запросов OpenAI Sora 2 Генерация видеороликов из текста Высокое качество анимации Подходит для трейлеров и промо Midjourney 6 Статические изображения Фото-реализм Используется в музыкальных обложках

Как фанаты участвовали в цифровом квесте

Ввести запрос "Taylor Swift" в поисковике. Следовать за подсказками, чтобы найти "двери" в разных городах. Сканировать QR-коды и смотреть видеоролики. Нажать на виртуальную "дверь" 12 миллионов раз, чтобы разблокировать главный клип.

Такой формат не только объединял фанатов, но и превращал процесс ожидания альбома в масштабную онлайн-игру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать, что использование ИИ автоматически снижает ценность творчества.

Последствие: Потеря интереса аудитории и недоверие к артисту.

Альтернатива: Прозрачность. Если компании открыто рассказывают, где и как применён ИИ, доверие только растёт.

А что если…

А что если подобные промоакции — новый формат общения звёзд с аудиторией? Вместо пресс-конференций и туров — глобальные цифровые квесты, объединяющие фанатов со всего мира. Возможно, такие проекты станут привычной частью шоу-бизнеса, а ИИ — не заменой, а инструментом расширения художественного языка.

Плюсы и минусы ИИ в музыкальной индустрии

Плюсы Минусы Быстрое создание визуального контента Опасность утраты авторской уникальности Возможность реализации сложных идей Непрозрачность происхождения материалов Снижение затрат на производство Этические споры и авторские конфликты

FAQ

Как фанаты узнали о квесте?

Google запустил короткий тизер-видео, а затем поисковая система стала выдавать скрытые подсказки.

Какое отношение имеет YouTube к проекту?

Платформа получила эксклюзивное право публикации клипов и лирических видео с альбома.

Использовался ли ИИ официально?

Этого не подтвердили ни Google, ни команда певицы, но визуальные эффекты явно намекали на машинное происхождение.

Мифы и правда

Миф: Тейлор Свифт полностью отказалась от человеческого участия в создании роликов.

Правда: Даже при использовании ИИ монтаж, концепция и сценарий остаются в руках творческой команды.

Миф: Искусственный интеллект делает искусство "безжизненным".

Правда: Всё зависит от того, кто им управляет. В руках художника ИИ может стать кистью, а не заменой.

Исторический контекст

Тейлор Свифт не впервые использует технологии для вовлечения аудитории. В 2019 году она уже устраивала "пасхалки" в клипах и социальных сетях, заставляя фанатов искать скрытые намёки на будущие релизы. Однако нынешний квест стал самым масштабным: впервые физический поиск, Google, YouTube и загадочный визуальный стиль объединились в одной истории.

3 интересных факта

• Фанаты совершили более 12 миллионов кликов, чтобы "открыть" виртуальную дверь.

• За первые сутки квеста поисковый запрос "Taylor Swift 12 doors" стал самым популярным в Google.

• Песня The Fate of Ophelia набрала 40 миллионов просмотров менее чем за три дня.