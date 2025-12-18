Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Человек сидит в ноутбуке с картами
Человек сидит в ноутбуке с картами
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:53

Борьба с серыми схемами или тотальный контроль? Зачем переводы между людьми хотят привязать к ИНН

ИНН станет обязательным для переводов с карты между физлицами — Луговой

Идею усилить идентификацию граждан в банковской сфере в России предлагают развивать дальше — вплоть до того, чтобы реквизиты налогового учёта сопровождали не только счета, но и переводы между людьми. На фоне дискуссий о мерах против мошенничества и повышении прозрачности платежей в Госдуме прозвучало предложение сделать ИНН обязательным элементом при переводах с карт. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на интервью депутата Андрея Лугового.

Привязка ИНН к счетам и позиция депутата

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам. По его словам, сама по себе эта мера выглядит логичной и уже не раз обсуждалась. Луговой охарактеризовал инициативу как "хорошую", подчеркнув, что подобные предложения звучали неоднократно.

При этом депутат дал понять, что одной только привязки ИНН к счетам, по его оценке, недостаточно. В его логике задача состоит не просто в создании дополнительного идентификатора, а в том, чтобы он работал в ежедневных операциях и отражался в ключевых транзакциях. Именно поэтому обсуждение, по сути, смещается от уровня банковской инфраструктуры к уровню массовых переводов между физлицами.

Обязательный ИНН при переводах с карт

Луговой заявил, что обязательное указание ИНН должно распространяться и на переводы денег с платежных карт. Он предложил, чтобы при переводе от одного лица к другому указывался ИНН отправителя и ИНН получателя.

"Надо, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Вот тогда порядок будет наведен", — считает депутат Андрей Луговой.

Такое предложение, как следует из его слов, направлено на усиление контроля и упорядочивание платежей между гражданами. Депутат фактически предлагает сделать налоговый идентификатор обязательной частью операции, чтобы исключить анонимность и упростить установление участников транзакции. В публичной дискуссии подобные меры обычно связывают с борьбой с серыми схемами и преступными переводами, хотя конкретные механизмы реализации в данном комментарии не раскрываются.

Контекст инициативы и планы регулятора

В интервью также упоминается позиция Банка России: ранее регулятор сообщил о соответствующих планах. Таким образом, предложение Лугового прозвучало на фоне уже обозначенного направления со стороны ЦБ, но с более жёстким расширением — от привязки ИНН к счетам к обязательному указанию ИНН при карточных переводах.

На практике это означало бы изменение привычного сценария переводов, когда пользователю достаточно номера телефона или карты. Однако в материале не приводится информации о том, когда и в каком виде подобные правила могут быть оформлены, а также какие исключения или технические решения рассматриваются. Пока речь идёт о публичной позиции депутата и поддержке общего курса на усиление идентификации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Драгоценные камни теряют привлекательность для инвесторов — финансист Коган вчера в 14:23
Рынок драгоценных камней на грани катастрофы: как синтетика меняет правила игры для инвесторов

Евгений Коган рассказал, почему инвестиции в драгоценные камни не являются надежным способом сохранения капитала, и как выбирать камни для вложений.

Читать полностью » Мировая добыча угля в 2025 году сохранится на рекордном уровне — МЭА вчера в 11:57
Китай тянет вверх, Индонезия сдаёт позиции: угольный рынок вошёл в фазу ожидания

МЭА прогнозирует сохранение мировой добычи угля в 2025 году на рекордном уровне, но ожидает постепенное снижение производства к 2030 году.

Читать полностью » Более миллиона клиентов Почта Банка перешли на обслуживание в ВТБ — SHOT вчера в 11:44
Один банк исчезает, другой растёт: как клиенты Почта Банка массово меняют вывеску

Первый миллион клиентов Почта Банка уже перешёл на обслуживание в ВТБ — процесс занимает считаные минуты и проходит без технических проблем.

Читать полностью » Запасов алмазов хватит на 20 лет при текущей добыче — Тахиев вчера в 9:56
Вот это сокровище: почему Россия — главная алмазная держава мира и что это нам даёт

АЛРОСА оценила мировые запасы рентабельных алмазов в 1,8 млрд карат: при текущей добыче их хватит на 20 лет, но сценарий меняется при снижении производства.

Читать полностью » Отсутствие в квартире пять дней дает право на перерасчет ЖКУ — Якубовский вчера в 9:54
Забудьте про отопление, но не про воду: за какие услуги вам сделают перерасчёт, а за какие — нет

Новогодняя поездка может сократить платежи за ЖКУ: при отсутствии более пяти дней россияне вправе потребовать перерасчёт и вернуть часть денег.

Читать полностью » Банки и страховые компании начали массовые увольнения — Митрофанова вчера в 9:47
Не учитель и не врач: кого точно не тронут сокращения, а кому уже готовят письмо об увольнении

В России сокращения в первую очередь затрагивают офисных сотрудников — сильнее всего в банках, страховании и услугах, тогда как в медицине и образовании кадров не хватает.

Читать полностью » Пенсии в России проиндексируют на 7.6% с января 2026 года — RT вчера в 9:41
Не страховой стаж? Не беда: почему в 2026 году вырастут и эти пенсии — объясняем на пальцах

С 1 января 2026 года вырастут страховые и социальные пенсии: названы проценты индексации, средние суммы и условия доплаты до прожиточного минимума.

Читать полностью » Фьючерс на серебро обновил исторический максимум, достигнув $66,360 за унцию — данные Comex вчера в 9:39
Серебро переписало историю: цена обновила рекорд, которого рынок ещё не видел

Серебро обновило исторический максимум на Comex, превысив $66 за унцию. Рекордный рост вписывается в более широкий тренд на рынке драгметаллов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Продажи новых авто в России упали на 17.8 за 11 месяцев — Автостат
Наука
Инвестиции в ИИ включают человеческий капитал и данные — Ведяхин
Туризм
Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство
Красота и здоровье
Сливочное масло повышает риск атеросклероза и инфаркта — AIM
Происшествия
Сотрудницу тюрьмы Белмарш судят за роман с заключенным — Daily Star
Общество
Тарифы на ЖКХ в Татарстане вырастут дважды в 2026 году — Минниханов
Садоводство
Неверный баланс углерода и азота замедлил компостирование — садоводы
Недвижимость
Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet