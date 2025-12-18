Борьба с серыми схемами или тотальный контроль? Зачем переводы между людьми хотят привязать к ИНН

Идею усилить идентификацию граждан в банковской сфере в России предлагают развивать дальше — вплоть до того, чтобы реквизиты налогового учёта сопровождали не только счета, но и переводы между людьми. На фоне дискуссий о мерах против мошенничества и повышении прозрачности платежей в Госдуме прозвучало предложение сделать ИНН обязательным элементом при переводах с карт. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на интервью депутата Андрея Лугового.

Привязка ИНН к счетам и позиция депутата

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также заместитель руководителя фракции ЛДПР Андрей Луговой поддержал идею привязки идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) россиян к банковским счетам. По его словам, сама по себе эта мера выглядит логичной и уже не раз обсуждалась. Луговой охарактеризовал инициативу как "хорошую", подчеркнув, что подобные предложения звучали неоднократно.

При этом депутат дал понять, что одной только привязки ИНН к счетам, по его оценке, недостаточно. В его логике задача состоит не просто в создании дополнительного идентификатора, а в том, чтобы он работал в ежедневных операциях и отражался в ключевых транзакциях. Именно поэтому обсуждение, по сути, смещается от уровня банковской инфраструктуры к уровню массовых переводов между физлицами.

Обязательный ИНН при переводах с карт

Луговой заявил, что обязательное указание ИНН должно распространяться и на переводы денег с платежных карт. Он предложил, чтобы при переводе от одного лица к другому указывался ИНН отправителя и ИНН получателя.

"Надо, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Вот тогда порядок будет наведен", — считает депутат Андрей Луговой.

Такое предложение, как следует из его слов, направлено на усиление контроля и упорядочивание платежей между гражданами. Депутат фактически предлагает сделать налоговый идентификатор обязательной частью операции, чтобы исключить анонимность и упростить установление участников транзакции. В публичной дискуссии подобные меры обычно связывают с борьбой с серыми схемами и преступными переводами, хотя конкретные механизмы реализации в данном комментарии не раскрываются.

Контекст инициативы и планы регулятора

В интервью также упоминается позиция Банка России: ранее регулятор сообщил о соответствующих планах. Таким образом, предложение Лугового прозвучало на фоне уже обозначенного направления со стороны ЦБ, но с более жёстким расширением — от привязки ИНН к счетам к обязательному указанию ИНН при карточных переводах.

На практике это означало бы изменение привычного сценария переводов, когда пользователю достаточно номера телефона или карты. Однако в материале не приводится информации о том, когда и в каком виде подобные правила могут быть оформлены, а также какие исключения или технические решения рассматриваются. Пока речь идёт о публичной позиции депутата и поддержке общего курса на усиление идентификации.